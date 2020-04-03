Нерабочая неделя превратилась в месяц

Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам. Информацию о том, что глава государства готовит текст выступления, накануне озвучил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. И уже через несколько часов президент обратился к гражданам.

Вирусные каникулы. Так в сети уже окрестили нерабочую неделю. Семь дней помогли выиграть время и сдержать распространение коронавируса. Но ситуация остается сложной. И в России, как и во всем мире, пандемия еще не достигла пика. Поэтому решено: весь апрель будет нерабочим и с сохранением заработной платы. А вот жесткость мер регионы будут рассчитывать сами.

Владимир ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: В этой связи субъектам, главам субъектов Федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры.

По-прежнему будут работать больницы и аптеки, продуктовые магазины, органы власти, предприятия непрерывного цикла. В своем обращении Владимир Путин особо подчеркнул важность сохранения рабочих мест.

Владимир ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: С учетом развития ситуации будем принимать дополнительные решения и, если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения.

Президент попросил граждан быть предельно внимательными, беречь себя и близких. Первая нерабочая неделя показала, что совместными усилиями удается снизить риски.



