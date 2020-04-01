Негосударственная медицина Иркутской области готова помочь в борьбе с распространением коронавируса

С врачами провел встречу глава региона Игорь Кобзев. Он отметил, что сегодня в режиме самоизоляции в Иркутской области важно понимать, какой кадровый и ресурсный потенциал есть у частных и ведомственных медицинских организаций. Участники встречи сообщили о своих возможностях, в частности предоставлении лабораторных услуг, медоборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких для тех, кто заражен коронавирусом, коечного фонда для остальных больных, которые нуждаются в срочной помощи.

Светлана ТЯРЕНКОВА, ДИРЕКТОР и ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЧАСТНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА: Если говорить о нашей лаборатории, то мы готовы усилить лаборатории Роспотребнадзора своими специалистами, если будет потребность, своим оборудованием, своей площадкой.