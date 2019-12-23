Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека отпраздновал юбилей

30 лет на страже сибирского здоровья. Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека отпраздновал свой юбилей. С чего все началось и какие возможности у центра есть сейчас? Об этом расскажем в следующем материале.

Все началось 30 лет назад, когда молодого ученого Сергея Колесникова, работавшего в крупном научном центре Новосибирска, вместе с супругой буквально за несколько часов партия отправляет в Иркутск организовать совершенно новое дело. Потом признавались: думали всего на полгода, но вышло иначе.

Сергей КОЛЕСНИКОВ, АКАДЕМИК РАН: Но поскольку мы действительно правильно построили программу развития, поскольку мы доказали всем, что эта программа реализуема, мы начали добывать деньги, мы добыли койки для нашего центра, и сбылась мечта, которую мы с женой еще отрабатывали в Новосибирске. Но в Новосибирске это до сих пор не случилось. А вот здесь случилось. Значит, была благодатная почва, значит, была возможность.

И свои возможности семья ученых использовала сполна. Они создали крупнейшее в Восточной Сибири подразделение медицинской академической науки. Деятельность научного центра многогранна. Все ученые здесь — практики. Они занимаются не только научной деятельностью, но и ведут прием пациентов и постоянно совершенствуются в своем практическом мастерстве. Здесь работают как почетные академики, так и молодые врачи-ученые.

Любовь РЫЧКОВА, ДИРЕКТОР НАУЧНОГО ЦЕНТРА ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ и РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА: С большим удовольствием и трепетом я поздравляю весь наш коллектив. Весь наш большой, динамичный, профессиональный, молодой коллектив. И, конечно, огромные слова благодарности основателям нашего научного центра, тем людям, которые стояли у истоков формирования как научных школ мирового уровня, так и нашего института педиатрии и репродукции человека, — многоуважаемым академикам РАН Колесниковым Любови Ильичне и Сергею Ивановичу.

В адрес всего коллектива со сцены звучали слова благодарности, теплые поздравления, пожелания развития и совершенствования. Тем, кто уже 30 лет стоит на страже укрепления и сохранения здоровья нас, наших детей и будущих поколений.