На самоизоляции в Иркутской области находятся 2727 человек

Все они прибыли из других стран или городов внутри России. И со всей ответственностью отнеслись к соблюдению режима самоизоляции.

Семья Клименко вернулась из Таиланда. Отдыхали 10 дней, а самоизоляции теперь предстоит две недели. Продукты про запас куплены. С мужем и отцом контакт запрещен. Теперь осталось придумать себе и детям занятия на предстоящее время.

Светлана КЛИМЕНКО:

Я поставила себе цель, чтобы дети максимально устали от нахождения дома и вприпрыжку побежали в школу и детский сад. Мы будем много рисовать, шить, стряпать. И максимально сделаю все то, что я откладывала на потом. Приберусь в шкафах, переберу одежду, приготовлю весенне-летнюю и, конечно, пересмотрю любимые фильмы.

Но до детского сада еще две недели. А оплата за него, конечно, предстоит. И потому власти сейчас рассматривают ряд мер, чтобы финансово поддержать тех, кто находится в режиме самоизоляции. Так, например, вопрос о пересмотре оплаты за детский сад для детей на карантине рассматривают в Иркутской области. А в Госдуме предложили освободить россиян от уплаты «коммуналки» на время карантина.

На участковых сейчас ложится дополнительная нагрузка. Они теперь обходят каждый день тех, кто должен находиться на вынужденном каратине. Сотрудники полиции уже проверили, как соблюдают режим 1200 человек. Правоохранители проводят профилактическую и разъяснительную работу. Выявлено 17 случаев нарушения самоизоляции. По каждому будут проводить проверки. За нарушение карантина грозит административная, а в отдельных случаях и уголовная ответственность.



