На карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыли 4 школы в Иркутске

Это учебные заведения №1, 50, 65 и 3. Меру ввели до начала следующей недели. Еще в 15 школах на карантин закрыты отдельные классы. Так, в школе №14 не учатся 24 класса. В школе №39, лицее-интернате №1 до 5 февраля уроки не посещают 5 классов, такая же ситуация и в 7 школе, и в школе 57. По 3 класса на карантине в школах №5, 6 и 21, 2 класса — в школе 46 и в центре образования №47. Также в нескольких образовательных учреждениях на карантин закрыто по одному классу. Тем временем, как сообщает Роспотребнадзор, с ОРВИ за неделю по Иркутску к врачам обратились почти 6 тысяч человек, из них 4 тысячи — дети. А по области заболевших 14,5 тысяч, из них почти 11 — школьники и дошкольники. Рост заболеваемости отмечают среди детей с 3 до 14 лет. Грипп лабораторно подтвержден у 45 заболевших, в том числе у 30 несовершеннолетних.