Мэрия Иркутска предлагает запретить продажу снюса в городе

Наркотик или безобидное вещество? Популярность снюса растет с каждым днем. Ни пищевые отравления, ни быстрое привыкание, ни огромная доза никотина не останавливают продажу табачного продукта. Мэрия Иркутска выступит с законодательной инициативой запретить реализацию вещества на территории нашего города.

В любом табачном киоске это вещество в свободной продаже. Предприниматели клеят даже привлекающие взгляд яркие логотипы о том, что здесь можно приобрести товар. Снюс — жевательный никотиносодержащий продукт табачного и нетабачного происхождения. Сейчас его реализация стала настоящей проблемой. Ведь употребляют его подростки, а чаще всего школьники ради забавы или желания казаться, как говорят психологи, модными и взрослыми. И это, несмотря на существующее ограничение «18+». Родители бьют тревогу.

Снюс запрещен в некоторых странах. Большинство специалистов говорят одно и то же: от снюса сильный никотиновый эффект, ведь доза вещества в одной порции больше, чем в трех пачках обычных сигарет. От этого высока вероятность отравления или еще хуже передозировки. Контроля качества этого продукта тоже нет, хотя снюс продается с акцизной маркой. Самое страшное, считают родители и врачи, что несовершеннолетние предлагают друг другу этот табачный продукт. А еще вызывает опасение и близость учебных заведений к торговым центрам, где существуют отделы с продажей смесей, от употребления которых страдает сердце, желудок, кишечник, ротовая полость, репродуктивная функция организма.

Светлана РОМАШЕВСКАЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА: В открытой продаже вблизи школ продаются так называемые снюсы, никотиносодержащие жевательные смеси, а также другие товары аналогичного действия. К сожалению, среди подростков это сейчас очень модно. Многие дети сейчас какую-то дань отдают этим смесям.

В администрации Иркутска провели совещание под руководством мэра по поводу продажи и употребления снюса несовершеннолетними. Представители родительских комитетов говорят: до недавнего времени просто не знали о существовании этого вещества. А ведь оно быстро вызывает привыкание. На заседании Дмитрий Бердников поручил волонтерам совместно с центром боевых единоборств и полицейскими провести рейды по контрольной закупке снюса несовершеннолетними. А также контролирующим службам совместно с Роспотребнадзором проверить места расположения табачных киосков.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Мы имеем опыт работы по борьбе с контрафактным алкоголем, имеем опыт работы и в других направлениях. И сегодня, я думаю, пришло время еще раз мобилизоваться, обсудить те возможности, которые у нас есть. Посмотреть, что мы можем с вами как общественность сделать. И немедленно приступить к реализации намеченных планов.

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников выйдет с законодательной инициативой о запрете продажи снюса в городе в областной парламент. Соответствующие документы подготовит аппарат администрации.