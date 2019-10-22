Международная конференция по вирусным заболеваниям проходит в Иркутске

Как успешно жить с диагнозом ВИЧ и взаимодействовать с окружающими людьми. Все это обсуждается на Международной конференции по вирусным заболеваниям, которая проходит в Иркутске.

Светлана ИЗАМБАЕВА, ПСИХОЛОГ СПИД ЦЕНТРА, г. КАЗАНЬ: Я живу с ВИЧ-инфекцией 17 лет, и из этих 17 лет я 13 лет принимаю лечение, которое позволяет мне жить счастливо, я родила двух здоровых детей, которое позволяет мне полноценно функционировать, работать, путешествовать.

Светлана Изамбаева – наглядный пример того, что ВИЧ — это не приговор. Эту инфекцию можно контролировать, жить нормальной жизнью и даже рожать абсолютно здоровых детей. Но перед этим нужно перебороть свой внутренний страх, ведь большинство людей до сих пор имеют предрассудки по отношению к ВИЧ-положительным людям.

Светлана ИЗАМБАЕВА, ПСИХОЛОГ СПИД ЦЕНТРА, г. КАЗАНЬ: Моя основная задача — показать, что ВИЧ-инфекция — это не только медицинское заболевание, но и еще психологически социальное заболевание. Потому что, когда люди с ВИЧ-инфекцией узнают о том, что у них есть вирус, в первую очередь у них очень много внутренних страхов, внутреннего стыда и напряжения, как самому дальше жить.

Светлана Изамбаева работает психологом в республиканском СПИД Центре в Казани, организовывает группу поддержки для ВИЧ-положительных беременных женщин и подростков, а также их близких. В Иркутск Светлану пригласили в качестве лектора на конференцию по инфекционным заболеваниям. Иркутск уже второй раз принимает этот всероссийский семинар.

Юлия ПЛОТНИКОВА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА по ПРОФИЛАКТИКЕ и БОРЬБЕ со СПИДОМ: У нас очень серьезные достижения. В частности, по перинатальной профилактике этот процент в 2018 году составил 1,4%. При всем при том, что у нас почти 800 детей рождаются от ВИЧ-позитивных женщин. Это колоссальная работа наших специалистов. Всех медицинских специалистов Иркутской области, которые имеют отношение к перинатальной профилактике.

На конференцию приехали и европейские коллеги. Уже почти 20 лет Россия тесно сотрудничает с Европейской педиатрической организацией, которая высоко оценивает работу иркутских специалистов.

Карло ДЖАКВИНТО, РУКОВОДИТЕЛЬ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ИТАЛИЯ: Иркутский Центр СПИД является не только одним из лучших в стране, ну и, пожалуй, одной из самых эффективных организаций в мире.

Специалисты отмечают: принимая необходимые лекарства, с ВИЧ можно жить абсолютно нормальной жизнью. Главное – вовремя обследоваться и прийти к врачу.