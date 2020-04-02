Медсанчасть ИАПО работает в штатном режиме

Медсанчасть ИАПО в Иркутске-II, несмотря на полную изоляцию, функционирует в штатном режиме. У мужчины, который 31 марта поступил в больницу, предварительно подтвердился диагноз коронавирус. Сейчас пациент находится в инфекционке. А в медсанчасти ввели строгий карантин.

Стационар медсанчасти ИАПО сейчас полностью изолирован. Но изолировать пришлось и родильное отделение. Дело в том, что оно связано со стационаром переходом. Поэтому медсанчасть сейчас живет как отдельное государство с закрытыми границами. На въезде строгий контроль: на территорию пропускают только некоторых сотрудников и родственников пациентов, которые принесли вещи и продукты. А передают посылки бесконтактно. С помощью специальной корзины, установленной у дверей приемного отделения.

31 марта в медсанчасть поступил пациент с подозрением на коронавирус. Его перевели в областную инфекционную больницу, а докторов, оказывавших мужчине помощь, изолировали. Заложниками ситуации стали 120 пациентов стационара, 71 медработник, 42 роженицы и их 42 ребенка, а также 9 женщин, ожидающих прибавление, — все, кто 31 марта находился в больнице. А вчера некоторые медработники, без чьей помощи больница не сможет полноценно функционировать, добровольно зашли в здание, понимая, что не смогут покинуть учреждение в ближайшие две недели. А с ними и сотрудники пищеблока, чтобы обеспечивать всех горячим трехразовым питанием.

Оксана СЕРЕБРЕННИКОВА, СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА МЕДСАНЧАСТИ ИАПО: Мы не унываем, все работаем в том же режиме. Молодец наш главный врач, нас всех кормят. Мы для себя приняли решение, что мы останемся здесь, чтобы не заражать никого. Потому что наши родственники, наши друзья там, мы здесь останемся.

В стационаре и в роддоме назначены старшие администраторы. Они управляют лечебным процессом, который не останавливается ни на минуту.

Евгений ВЫГОВСКИЙ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ МЕДСАНЧАСТИ ИАПО: Они в круглосуточном режиме оказывают всю необходимую медицинскую помощь: проводят оперативные вмешательства, принимают роды, проводят обходы, осматривают детей, мам. Сейчас мы проводим обследование всех пациентов и медицинских работников, которые находятся в отделениях, на коронавирусную инфекцию. По окончании карантинных мероприятий мы будем планировать выписку пациентов и передачу их под наблюдение в поликлиники.



