Медики Приангарья получили новую партию защитных средств

Индивидуальными средствами защиты обеспечивают медицинский персонал. Сегодня новую партию привезли в Иркутскую область. Это 30 тысяч медицинских масок, 66 тысяч респираторов, более 20 тысяч одноразовых противочумных костюмов, а также одноразовые халаты и бахилы. Их направят в медицинские учреждения региона, сотрудники которых работают с пациентами, инфицированными коронавирусом. Сегодня очередную фуру разгрузили на Иркутской областной аптечной базе. Такую поддержку оказал благотворительный фонд «Вольное дело».

Наталья ФЕДОРЕНКО, ЗАВЕДУЮЩАЯ ПРИЕМНЫМ ОТДЕЛОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНОЙ БАЗЫ:

Уже стала доброй традицией благотворительная помощь от фонда «Вольное дело» Олега Дерипаски. Все эти средства защиты будут распределены по лечебным учреждениям Иркутской области. Они предназначены именно для защиты персонала.

Раннее фонд уже передал региону почти 600 тысяч медицинских масок, 5 тысяч респираторов и другие средства защиты. Привезенной сегодня партии должно хватить на весь июнь. Напоминаем, что с 20 мая в Иркутской области будет введен обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте.