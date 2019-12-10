Мастер-классы по органосохраняющим операциям провели в Иркутске немецкие врачи

Третий раз в Иркутском онкологическом диспансере проводят международный мастер-класс «Инновации в онкологии: хирургия рака легкого и пищевода». В чем секрет и что, в первую очередь, нужно перенять у зарубежных коллег, расскажем в следующем материале.

Сразу в нескольких операционных параллельно иркутские и немецкие врачи проводят сложнейшие операции. Рак легких, рак пищевода и рак трахеи — все эти страшные патологии врачи оперируют в рамках международного мастер-класса. Главная цель — не удалять поврежденный орган целиком, а максимально сохранить его неповрежденные части. Эти операции проводят как в Германии, так и в России, но у зарубежных коллег есть некий секрет. Его-то и нужно перенять нашим соотечественникам.

Виктория ДВОРНИЧЕНКО, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА: Эти операции несколько упрощены немецкими коллегами, мы их выполняем в Иркутской области, выполняем уже много лет, но неприятно, что они дают нам очень много осложнений. Вот эти комбинации и перемещения, опыт вот этих оперативных вмешательств, которые сейчас убудут выполнять наши доктора и немецкие коллеги, важно, чтобы они увидели тот ключик и тот опыт.

Органосохраняющие операции очень важны и актуальны. В год раком легких в мире заболевает миллион человек, в России 60 тысяч, в Иркутской области около 1000 человек. К сожалению, 60% заболеваний выявляют уже в третьей, очень тяжелой, стадии. Лечение запущенного рака всегда требует хирургического вмешательства. И именно поэтому органосохраняющие операции предпочтительнее. Восстановительные процессы в организме, где сохранена часть легкого или другого органа, идут намного быстрее, нежели когда орган удалили целиком.

Хауке ВИНТЕР, ДИРЕКТОР ТОРАКАЛЬНОЙ КЛИНИКИ УНИВЕРСИТЕТА ГЕЙДЕЛЬБЕРГ (ГЕРМАНИЯ): У нас сегодня пациент, где раковая опухоль расположена на границе двух долей легкого. Поэтому мы попытаемся сохранить как можно больше легочных тканей, чтобы человеку, естественно, было более комфортно жить дальше. И самое главное, что сегодня та технология, которой мы располагаем, она нам это позволяет.

Рек легких остается глобальной проблемой во всем мире. У пациентов именно с этим видом опухоли самая большая летальность. И одной из важнейших задач в этой области как немецкие, так и русские врачи считают необходимость наладить и отработать механизм ранней диагностики этого заболевания. И тогда и лечение, и операции будут приносить намного больший результат.