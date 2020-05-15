Масочный режим вводят в Иркутской области с 20 мая

Теперь в магазине, общественном транспорте или любой другой сейчас работающей организации нужно носить средства индивидуальной защиты. Соответствующий указ подписал глава региона Игорь Кобзев. На закупку масок для отдельных категорий граждан областные власти выделили 50 миллионов рублей. При этом дефицита в регионе сегодня нет. В области создают неснижаемый запас масок.

Татьяна ГАВРИЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Тот запас, который сейчас есть, его надо постоянно в таком же объеме поддерживать в течение хотя бы месяца. Хотелось бы, чтобы этот вопрос был решен и постоянно был на контроле.