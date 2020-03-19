Маски будут, жителям Приангарья не стоит паниковать

Маски будут, жителям Приангарья не стоит паниковать

19.03.20

В правительстве Иркутской области сообщили: в ближайшее время закупят 340 миллионов одноразовых медицинских масок для профилактики распространения коронавируса. Сегодня в большинстве аптек масок нет или очень мало. Но Минпромторг уже назначил производителей для поставок субъектам России, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева.

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