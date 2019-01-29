Льготные обследования в диагностическом центре Иркутска под вопросом

Медицинское учреждение не включено в программу ОМС на 2019 год. Пока бесплатные исследования и приемы у врачей еще действуют, но все может измениться уже в апреле. Есть ли пути решения проблемы? На выездном совещании Законодательного собрания сегодня побывала съемочная группа.

Через тысячу километров за медицинской помощью. Любовь Гурьева из Усть-Кута. В областной центр приезжает к врачам. Большинство процедур женщина проходит бесплатно, по полису ОМС. Сетует только на то, что таких услуг хотелось бы больше.

Любовь ГУРЬЕВА, ПАЦИЕНТ: Хотелось бы, чтобы было больше таких услуг, которые оказываются по полису ОМС. Чтобы в наших районах было больше квот на посещение диагностического центра.

Но пока речь идет не о том, чтобы расширить, а о том, чтобы сохранить уже существующие льготы. Сейчас в этот медицинский центр приезжают со всего региона. Наглядно это видно в лаборатории: боксы с анализами привозят из даже из дальнего Ербогачена и других северных населенных пунктов. Результаты пациентам направляют сразу же по электронной почте. Также жители области приезжают для сложных обследований, например МРТ и МСКТ. Такие мощные аппараты, как здесь, — единственные на территории от Дальнего Востока до Новосибирска. Однако финансирования на то, чтобы люди проходили все исследования бесплатно, в скором времени может не быть. Региональное министерство здравоохранения пока подтвердило учреждению финансирование по ОМС только на первый квартал этого года.

Сергей СОКОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Не очень понятно, почему министерство здравоохранения сокращает ассигнования на эту тему. В условиях профицита бюджета в 15 миллиардов, когда не могут найти 300 миллионов и лишают возможности жителей области, тем более таких заслуженных, приходить сюда и получить самое качественное медицинское обслуживание, это как минимум непонятно.

Однако в минздраве заверяют: пути решения проблемы уже ищут совместно с руководством медицинского центра.

Галина СИНЬКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы сейчас уже поработали с диагностическим центром, с Игорем Васильевичем. Наиболее востребованные виды у нас — это МРТ, МСКТ. И Игорь Васильевич пошел навстречу пожеланиям наших жителей, наших медицинских работников и практически в три раза увеличил объем этих лучевых исследований.

Как заявил Сергей Сокол, депутаты будут настаивать на сохранении квот на обследование пациентов за счет средств ОМС в Иркутском диагностическом центре, который изначально создавался для жителей региона и ради сохранения здоровья людей.