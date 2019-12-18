Круглосуточное отделение диализа откроют на базе Братской районной больницы в 2020 году

Также отделения для пациентов с почечной недостаточностью начнут работу в Иркутске и Осе. Все в рамках развития государственного сектора диализа. Его создали в Иркутской области только в этом году. Первой площадкой стала Ангарская больница скорой медицинской помощи.

Ангарчанин Константин в отделение диализа попал в тяжелом состоянии в мае этого года. Говорит, был почти при смерти. Сейчас уже на амбулаторном лечении. Приходит на процедуры три раза в неделю.

КОНСТАНТИН: Процедура эта пожизненная, и здесь ничего не сделаешь. А с другой стороны, здесь и стационар, и амбулатория. Все комплексно, рядом, под рукой.

Чтобы провести процедуру диализа, объясняет завотделением Ангарской больницы скорой медпомощи Елена Симакова, необходим сосудистый доступ, тогда вена даст хороший кровоток. Это нужно для очищения крови от азотистых шлаков.

Елена СИМАКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ДИАЛИЗА АНГАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: Чтобы обеспечить хороший кровоток, сшивается вена с артерией, устанавливается сначала красная игла, а затем синяя. В сравнении с обычной иглой, смотрите, насколько шире просвет. Через красную иглу происходит забор крови в аппарат, очищение на уровне мембраны, методом диффузии вредные вещества удаляются, физиологичные поступают в кровь и через синюю иглу проникают в организм пациента.

В 2019 году в Иркутской области создали государственный сектор диализа. Ангарская больница скорой медпомощи стала первой, где в марте открыли отделение для пациентов с почечной недостаточностью на 9 аппаратов и обеспечили замкнутый цикл по ведению таких больных, начиная с ранних стадий.

Борис БАСМАНОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ АНГАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: Синдром хронической почечной недостаточности имеет необратимый характер. Мы делаем все, чтобы для пациента ее смягчить. Она небезразлична для организма, и мы пациента готовим к ней, ведем.

На сегодня заместительную почечную терапию в регионе получают почти тысяча пациентов. После Ангарска отделение диализа начало работу в Зиме, в следующем году их оба планируют расширить. А открытия еще состоятся в Иркутске на базе первой городской больницы, Осинской и Братской районных больницах, последнее будет круглосуточным.

Наталья БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-НЕФРОЛОГ МИНЗДРАВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: На базе этих отделений также планируется расширение заместительной почечной терапии методом перитонеального диализа. Это очень физиологичный метод. Он позволяет пациенту находитья дома, получать лечение, работать, вести активный образ жизни, и, самое главное, этот метод сохраняет остаточную функцию почек, после него трансплантация более успешна, чем после гемодиализа.

Трансплантацию почки в Иркутской области проводят уже 15 лет. В этом году такую операцию сделали больше 20 раз. А это значит, что пациентам продлили жизнь.