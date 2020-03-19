Коронавирус в Сибири

В Новосибирской и Томской областях подтвердили случаи заражения. За последние сутки в России 33 человека инфицированы: 31 — в Москве, по одному — в Томской и Новосибирской областях. Таким образом, общее число заболевших в нашей стране — 147 человек, около 18 тысяч находятся под контролем врачей. В Иркутской области на сегодняшний день не выявлено ни одного случая заражения, но введен режим повышенной готовности. Действует единый консультационный центр. Рекомендовано отменить массовые мероприятия, соблюдать правила личной безопасности и в случае возникновения симптомов заболевания срочно обращаться к врачу.