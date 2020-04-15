Коронавирус устремился в регионы

Коронавирус подтвердился у одного жителя Ангарского округа и у пятерых иркутян. Всего на утро 15 апреля в Иркутской области официально зарегистрировали 47 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе два летальных исхода. Четыре человека выздоровели. Больше всего случаев заражения в Иркутске — 32. По одному заболевшему обнаружили в Братском районе и в Усть-Куте. По два — в Осинском, Аларском и Шелеховском районах. Три случая в Иркутском районе. Кроме того, в числе территорий, где зарегистрировали зараженных, Ангарский городской округ. Там коронавирусом заболели уже 4 человека.

Наталья Поталицина, врио заместителя руководителя Роспотребнадзора по Иркутской области: На сегодняшний день вирус устремляется в регионы. То есть на сегодняшний день Москва и Московская область занимает чуть более 50% процентов зарегистрированных случаев COVID-19, все остальное количество зарегистрированных случаев приходится на регионы РФ. Практически все регионы РФ вовлечены в эпидпроцесс.