Коронавирус: иркутяне не поддаются панике

В России создан координационный совет по борьбе с коронавирусом. Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин объявил о новых мерах поддержки в этом вопросе. Так, например, врачам предусмотрят стимулирующие выплаты. В Иркутской области пока не зарегистрировано ни одного случая заражения, но меры борьбы с COVID-19 предпринимают. Отменяют массовые мероприятия, некоторые компании перевели своих сотрудников на «удаленку».

Это видео интернет-проекта Маш облетело весь интернет. Бурятские шаманы проводят обряд изгнания коронавируса из России. Они говорят: новая болезнь людям в наказание.

Кто-то призывает духов, а кто-то ответственно сидит дома. Марина Николаева из квартиры не выходит две недели. Сегодня заканчивается ее карантин. В начале марта она с мужем вернулась из отпуска. Так как прилетели из Кореи, где зафиксировали вспышку COVID-19, пришлось уйти на больничный. Домой регулярно приходили врачи, мерили температуру и давление. Никаких симптомов болезни у иркутянки и ее супруга нет. И уже завтра они выйдут на работу.

Марина НИКОЛАЕВА, ЖИТЕЛЬ ИРКУТСКА: На самом деле проблем с продуктами, со средствами личной гигиены у нас не возникло. В крайнем случае мы всегда можем попросить друзей или соседей что-нибудь купить. положить под дверь и потом забрать. Самым тяжелым для нас оказалась социальная изоляция. Отсутствие возможности выйти на улицу, подышать свежим воздухом, съездить на Байкал, пообщаться с друзьями.

Главное — не поддаваться панике. В иркутском управлении Роспотребнадзора поясняют: если ты вернулся из неблагополучных в эпидемиологическом смысле стран или общался с заболевшими COVID-19 и обнаружил у себя симптомы ОРВИ, нужно оставаться дома и немедленно вызвать врача. Купить экспресс-тест на коронавирус нельзя. В аптеках их просто нет.

Татьяна БАЛАНДИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Обследование на новую коронавирусную инфекцию осуществляется исключительно по показаниям. То есть если имеется факт пребывания за границей в любой стране, где есть хотя бы один случай. и если у вас есть клинические проявления либо вы были в контакте с заболевшим ОРВИ за пределами Российской Федерации.

Иркутяне пока общей панике не поддаются. По крайней мере, на улице нам попались довольно спокойные горожане.

— Боитесь ли вы коронавируса? — Пока нет. Паники нет, не знаю почему. Просто внутреннее спокойствие. — Трудно бояться того, против чего ты не можешь противостоять. Это дело случая. Можно дома просидеть и заразиться. Через какую-нибудь купюру или пакет из магазина. — Он наделает много нехорошего. Но я не боюсь, потому что я достаточно слежу за своей иммунной системой и много делаю для личной гигиены. — Пока нет, но вообще в общественные места когда ходим, надеваем маски.

К слову, о масках. В аптеках их невозможно было купить еще на старте эпидемии. А как обстоят дела сейчас? Мы решили провести небольшой эксперимент. Выбираем любую и спрашиваем. Я обошла несколько аптек в центре. И маски нашла только в одной из них на Карла Маркса. Во всех остальных нам говорили, что медицинских масок в продаже не было с января. Носить их или нет — много споров. Минздрав рекомендует носить. а вот некоторые врачи говорят, что они нужны только больным людям. Вопрос в том, что купить их почти невозможно. Ажиотаж такой, что их просто сметают с полок.

Новый коронавирус изменил мир. Страны закрывают границы, в европейских магазинах сметают крупы и средства личной гигиены, отменяют крупные соревнования, а звезды переносят концерты. Так, например, в Иркутск не приедет Ирина Аллегрова, шоу перенесли на декабрь.