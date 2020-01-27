Карантин сняли с общежития Байкальского госуниверситета в Иркутске

У госпитализированных студентов из Китая диагностирован вирус гриппа А. Результаты анализов на коронавирус у всех отрицательные. Также не подтвердилось опасное заболевание и у пассажира поезда «Пекин-Москва», которого сняли с рейса с симптомами ОРВИ. Напомним, 6 уроженцев Поднебесной госпитализировали в инфекционную больницу, там их поместили в отдельные боксы. А в здании, где проживали китайские студенты, объявили карантин и провели дезинфекцию. Людей не впускали и не выпускали из общежития до установления точного диагноза заболевших. Все медучреждения Иркутской области работают в режиме повышенной готовности. А врачи напоминают о мерах профилактики коронавируса, которые ничем не отличаются от профилактики при эпидемии ОРВИ и гриппа.

Елена ГОЛЕНЕЦКАЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Не надо идти в публичные места, если знаешь, что там есть больные люди, не надо водить детей в публичные места, когда идет подъем заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями. И, конечно, все думают, что чихает, кашляет человек и распространяет инфекцию, а самый главный путь распространения вирусных инфекций — это грязные руки. Потому что все попадает на руки, лицо закрываем руками, когда чихаем, кашляем, и вся основная вирусная инфекция на руках. Поэтому неслучайно говорят: пожалуйста, мойте чаще руки.