Как защитить себя от коронавируса?

Борьба с коронавирусом — главная тема в повестке практически каждого государства планеты. Новые случаи заболевания фиксируют каждый час. В России ситуация легче, чем в мире в целом, но и у нас ежедневно увеличивается количество заразившихся. Что делать, чтобы защитить себя?

Понять паникующих можно: новости сейчас больше похожи на сводки с фронта. Об эпидемии, а точнее, о пандемии говорят все. Тем временем вакцину от опасного заболевания только тестируют.

Итак, краткая информация. COVID-19 передается при близком контакте. Его симптомы: кашель, лихорадка, боль в мышцах и усталость. Риску опасных осложнений подвержены люди старше 60 лет, дети до 4, а также те, кто страдают хроническими заболеваниями. Если вы входите в группу риска, по возможности избегайте посещения общественных мест. Попросите близких помочь с делами.

Стало плохо? Вызовите врача на дом. Если вы общались с человеком, приехавшим из-за границы менее 2 недель назад, обязательно скажите об этом.

От поездок в общественном транспорте тоже лучше отказаться. Если их не избежать, прикрывайте рот и нос влажной салфеткой или медицинской маской. При использовании маску трогать руками нельзя и лучше менять ее почаще.

Откажитесь от общепита, готовьте сами. Перекусываете на ходу? Побудьте жадными: не ешьте из одной упаковки и не пейте из одной бутылки с другими людьми.

Чтобы не заразиться, не забывайте о гигиене: меньше прикасайтесь к лицу, чаще мойте руки с мылом или пользуйтесь антисептиком, а также протирайте влажными салфетками вещи после похода на улицу. Соблюдайте эти правила и не поддавайтесь панике.



