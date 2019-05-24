К пациентам в реанимацию разрешили пускать близких родственников

Законопроект приняли депутаты Госдумы. Хотя в принципе официального запрета в России и не было. При этом достаточно веский аргумент — разрешения тоже не существовало. В каждом лечебном учреждении решение принимали индивидуально. А что же сейчас? Как иркутские врачи отнеслись к нововведению и кого не пустят все равно, расскажем далее.

Детская областная больница. Уже около года здесь действует правило: близким родственникам вход строго разрешен. Конечно, не круглосуточно. Преимущественно вечером и от 15 минут до часа. При этом врачи рассказывают, что и ранее родителей пускали в реанимацию, но только к детям в тяжелом состоянии. А сегодня с принятием закона в детской областной, скорее всего, ничего не изменится, схема уже отработана.

Дмитрий КОВАЛЬЧУК, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ РЕАНИМАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ: Проводим собеседование врача с родителями, рассказываем о состоянии пациента, динамику, переодеваем в стерильное, обрабатываем руки антисептиком, и в сопровождение врача родители проходят в реанимацию.

При этом важно, что есть, конечно, нюансы. В палату интенсивной терапии не допустят пьяных, больных инфекционными заболеваниями и людей, находящихся в неадекватном состоянии. А также попросят не говорить слишком громко и отключить сотовый телефон. Кстати, закон негласно называют законом Хабенского. Актер придал проблеме общественную огласку и попросил президента уравнять все регионы. Опять же, как комментируют, например, в областной больнице, контроль процесса ложится на плечи медперсонала как дополнительная нагрузка.

Игорь КАРЕТНИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА по МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ: Я сам дежурю в одной из реанимаций, и у родственников возникает вопрос: можно пройти? Сегодня пациент прооперирован. Говорю: да, можно, по закону можно, но завтра пациент уже будет в отделении. Насколько вам в настоящее время необходимо? Если родственник хочет пройти, мы всегда пропускаем, так в этой больнице было очень давно. Понятно, что поддержка родственников тяжелобольному пациенту очень важна.

Опять же ситуация двоякая: врачи опасаются излишних эмоций — слез, причитаний, обмороков. Но это уже другая история. В ближайшее время документ одобрит Совет Федерации, после его подпишет президент.