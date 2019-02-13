Эпидемия гриппа в Приангарье вышла на пик и постепенно начинает снижаться

В этом году ситуация в городе Иркутске была гораздо серьезнее, чем в области. Если по региону превышение эпидпорога составило около 15 процентов, то в областном центре — 44 процента. Особенно много заболевших среди взрослых. Как отмечают специалисты, детей удалось уберечь благодаря своевременно введенному карантину в школах и отдельных детсадах. Сегодня он закончился, ученики сели за парты. Как город справился с ситуацией, обсудили на межведомственной комиссии при администрации Иркутска. Отметили, некоторые моменты нужно было проработать заранее.

Ирина ЕЖОВА, СОВЕТНИК МЭРА г. ИРКУТСКА по СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ: Давайте смотреть друг другу в глаза, ну не хватало противовирусных препаратов в аптеках, ну это правда. И в авральном режиме аптеки снабжались. Вот с утра есть препараты, в обед нет. В Ново-Ленино есть, в центре нет. В Ново-Ленино закончилось, в Дзержинске появилось. Люди последними упаковками хватали эти препараты. А это же все увеличивало количество людей с тяжелыми последствиями.

Сейчас медики регистрируют в городе рост осложнений гриппа и ОРВИ. Почти 1000 случаев пневмонии только по вызовам «скорой». В то же время врачи говорят: никто из тех, кто поставил осенью прививку от гриппа, не заболел. Во многих случаях родители немотивированно отказываются от вакцинации ребенка. Это может привести к тяжелым последствиям.