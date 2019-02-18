Эпидемия гриппа и ОРВИ в Иркутской области пошла на спад

Наконец-то пошла на спад! Эпидемия гриппа и ОРВИ в Иркутской области еще бушует, но количество заболевших снижается с каждым днем. Специалисты Роспотребнадзора рассказали: за прошедшую неделю за медицинской помощью обратилось на 21 процент пациентов меньше, чем неделей ранее. Однако эпидпорог все еще превышен и сейчас за счет взрослого населения. А вот справиться с заболеваемостью среди детей помогли продолжительные внеплановые каникулы. Напомним, в регионе закрывали 83 школы и 16 детских садов и частично приостанавливали деятельность в одной школе и 15 садах. В этом сезоне по области циркулирует грипп A (H1N1), который раньше называли свиным. Для этого штамма характерно большое количество осложнений и развитие пневмонии. Поэтому легче грипп переносили привитые люди.

Елена ГОЛЕНЕЦКАЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Была пересмотрена система работы кабинетов неотложной помощи по городу, все кабинеты работали с 8 утра и до 8 вечера, без выходных. Вот три недели уже все поликлиники и все медицинские работники работают без воскресений. Болеют в основном непривитые, взрослые болеют в основном непривитые, тяжелое течение заболевания, тяжелое течение вирусной пневмонии имеют все-таки непривитые граждане. Поэтому прививки эффективны, их надо делать, их не надо бояться.

Гриппом в регионе заболели более тысячи человек. И только за прошедшую неделю диагноз «пневмония» услышали 658 пациентов. Все лечебные учреждения продолжают работать в усиленном режиме. Специалисты советуют продолжать все меры профилактики и в случае недомогания немедленно обращаться к врачу.