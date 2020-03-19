Эпидемическую ситуацию в Иркутской области оценивают как благополучную

Эпидемическую ситуацию в Иркутской области оценивают как благополучную19.03.20
Пассажиры, прибывшие в Иркутскую область из регионов России, где зарегистрированы случаи заражения новым коронавирусом, возможно, будут проходить санитарно-карантинный контроль. По крайней мере, такой вопрос сейчас прорабатывается. Об этом сегодня журналистам сообщили на брифинге в правительстве области. Сейчас ситуация в регионе оценивается как благополучная.
Паниковать не надо, а вот готовиться необходимо. Все меры сейчас превентивные, чтобы не допустить распространения нового коронавируса. Инфекционный стационар в Иркутске рассчитан на 400 коек. К тому же сейчас обследуют стационары в муниципалитетах региона, чтобы жители смогли получить помощь везде. На сегодняшний день эпидемическую ситуацию в области оценивают как благополучную.
Владимир ХАБУДАЕВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:
Находятся под наблюдением жители Иркутской области, прибывшие из Вьетнама, Таиланда, Австрии, Испании и Италии. Почти у всех есть одно-, двукратные подтверждения об отсутствии коронавирусной инфекции. У двоих пациентов, которые поступили вчера, анализы мы еще не получили.
Наталья ЛИСЯНСКАЯ, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭПИДЕМИОЛОГ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
На особом контроле находятся случаи заболеваемости внебольничными пневмониями. По состоянию за первый квартал этого года заболеваемость внебольничными пневмониями не имеет тенденции к росту. Она на уровне прошлого года и даже немножечко ниже.
Иркутский аэропорт в режиме санитарно-карантинного контроля работает уже третий месяц. Под наблюдением 230 рейсов. Врачи и специалисты Роспотребнадзора призывают всех жителей к ответственности. Прежде всего, это относится к самоизоляции. Врачей вызывать строго на дом.
Дмитрий САВИНЫХ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Лица, прибывающие из неблагополучных стран, должны в течение 14 дней пребывать в режиме самоизоляции, даже если нет симптомов заболевания. То есть необходимо оставаться дома и минимизировать контакты. Необходимо обратиться на горячую линию и сообщить все сведения о дате и месте пребывания, возвращения и контактную информацию.
Не нагнетать панику областные власти просят и на продуктовом рынке. Запасы есть, поставки регулярные. Дефицит пока не грозит. Но сегодняшний магазинный ажиотаж может вызвать его искусственно.
Константин ЗАЙЦЕВ, И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
И мы как раз эту ситуацию мониторим. И по мере каких-то сбоев мы будем ее регулировать. И, конечно, самое главное, чтобы цены не взлетели. И все, что связано с повышением более чем на 10%, мы будем в этом разбираться. И, конечно, регулировать.
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