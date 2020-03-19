Эпидемическую ситуацию в Иркутской области оценивают как благополучную

Пассажиры, прибывшие в Иркутскую область из регионов России, где зарегистрированы случаи заражения новым коронавирусом, возможно, будут проходить санитарно-карантинный контроль. По крайней мере, такой вопрос сейчас прорабатывается. Об этом сегодня журналистам сообщили на брифинге в правительстве области. Сейчас ситуация в регионе оценивается как благополучная.

Паниковать не надо, а вот готовиться необходимо. Все меры сейчас превентивные, чтобы не допустить распространения нового коронавируса. Инфекционный стационар в Иркутске рассчитан на 400 коек. К тому же сейчас обследуют стационары в муниципалитетах региона, чтобы жители смогли получить помощь везде. На сегодняшний день эпидемическую ситуацию в области оценивают как благополучную.

Владимир ХАБУДАЕВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ: Находятся под наблюдением жители Иркутской области, прибывшие из Вьетнама, Таиланда, Австрии, Испании и Италии. Почти у всех есть одно-, двукратные подтверждения об отсутствии коронавирусной инфекции. У двоих пациентов, которые поступили вчера, анализы мы еще не получили. Наталья ЛИСЯНСКАЯ, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭПИДЕМИОЛОГ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: На особом контроле находятся случаи заболеваемости внебольничными пневмониями. По состоянию за первый квартал этого года заболеваемость внебольничными пневмониями не имеет тенденции к росту. Она на уровне прошлого года и даже немножечко ниже.

Иркутский аэропорт в режиме санитарно-карантинного контроля работает уже третий месяц. Под наблюдением 230 рейсов. Врачи и специалисты Роспотребнадзора призывают всех жителей к ответственности. Прежде всего, это относится к самоизоляции. Врачей вызывать строго на дом.

Дмитрий САВИНЫХ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Лица, прибывающие из неблагополучных стран, должны в течение 14 дней пребывать в режиме самоизоляции, даже если нет симптомов заболевания. То есть необходимо оставаться дома и минимизировать контакты. Необходимо обратиться на горячую линию и сообщить все сведения о дате и месте пребывания, возвращения и контактную информацию.

Не нагнетать панику областные власти просят и на продуктовом рынке. Запасы есть, поставки регулярные. Дефицит пока не грозит. Но сегодняшний магазинный ажиотаж может вызвать его искусственно.