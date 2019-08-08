Эндоскопическое оборудование с функцией 3D-изображения привезли в Ивано-Матренинскую больницу Иркутска

Новейшие технологии для здоровья самых маленьких пациентов. В Ивано-Матренинскую больницу сегодня доставили новейшее оборудование. Врачи отмечают: с такими технологиями работают единицы хирургов во всем мире. Что это за оборудование и кому оно поможет в первую очередь, расскажем в следующем материале.

Это равноценно появлению кинематографа или первой фотографии. Так комментируют хирурги детской Ивано-Матренинской больницы возможности нового эндоскопического оборудования с функцией 3D-изображения. Пока его только доставили, впереди стерилизация и детальное освоение прибора, но уже сейчас ясно: это настоящий прорыв. Появилась возможность видеть новое измерение — глубину. А это качественно другой уровень высокотехнологичных детских операций.

Владимир НОВОЖИЛОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ИВАНО-МАТРЕНИНСКОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ: Это филигранные совершенно техники. Килограммовые, 800-граммовые дети — у них выполняются реконструктивные операции на желудочно-кишечном тракте, на пищеводе, на легких. Это другие возможности, другое время. Другая технология.

3D-изображение позволит видеть картинку лучше и еще быстрее выполнять сложные вмешательства. Период реабилитации будет меньше, а качество жизни выше.

Юрий КОЗЛОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ХИРУРГИИ НОВОРОЖДЕННЫХ ИВАНО-МАТРЕНИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ г. ИРКУТСКА: Мы пионеры в этом направлении. Потому что 3D-эндохирургия в мире не очень развита. Появление этих приборов может означать и некоторый прорыв в науке. Потому что эти операции в мире выполняет очень небольшое количество специалистов. Это клиника в Германии, один из госпиталей в Соединенных Штатах Америки, одна из больниц больших детских в Японии. Следующая больница — это наша.

Новое оборудование приобрели на пожертвования во время специального аукциона «Дыхание жизни» в Москве. Его проводил благотворительный фонд имени Юрия Тена.

Сергей ТЕН, ЧЛЕН ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА ИМЕНИ ЮРИЯ ТЕНА, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: Мы взаимодействуем постоянно с нашим иркутским землячеством «Байкал». Мы пригласили иркутян, проживающих в Москве, многие откликнулись на это, и из Иркутска тоже приехали наши друзья, и в результате было приобретено оборудование, которое дарится детской больнице.

Совсем скоро операции с новым 3D-оборудованием поставят на поток. В год в Ивано-Матренинской больнице делают около тысячи эндоскопических операций. И больше половины из них теперь можно будет выполнять с помощью новых приборов.