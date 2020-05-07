Экстренное и курсовое лечение в Ивано-Матренинской детской больнице ведут круглосуточно

Режим работы особый, но все необходимое есть. Об этом заявил главный врач Ивано-Матренинской детской больницы Владимир Новожилов. Он ответил на появившуюся в интернете информацию, что медучреждению не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких. По словам врача, плановые операции прекращены, но экстренное или курсовое лечение ведут круглосуточно. Соблюдают все меры индивидуальной защиты персонала. Пациентов даже с минимальными признаками ОРВИ отправляют в «красную зону» — специальный сортировочный бокс. Маршрут исключает возможность инфицирования других пациентов. Там проводят все необходимые процедуры, включая тест на коронавирус. При отрицательном результате дальше лечение ведут по обычной схеме. Отдельно Владимир Новожилов отметил, что количество пациентов снизилось. Многие предпочитают «лечиться дома». Это приводит к негативным последствиям.

Владимир НОВОЖИЛОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ИВАНО-МАТРЕНИНСКОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ: Люди боятся, сидят дома, пьют таблетки, а врач не смотрел. Появились запущенные формы острого аппендицита, перитонит со всеми осложнениями. Это достаточно серьезная проблема, и мы обращаем на это внимание родителей. Если болит живот у ребенка, то необходимо, чтобы доктор посмотрел, а потом все остальное.

Также в больнице работает горячая телефонная линия, где специалисты могут ответить на любой вопрос родителей маленьких пациентов. Телефон — 8-950-092-71-76.