Источник коронавируса обнаружили на рыбном рынке в городе Ухань

Источник коронавируса обнаружили на рыбном рынке в городе Ухань

27.01.20

Китайские эпидемиологи нашли следы вируса в 33 из 585 образцов морепродуктов. Об этом сообщает агентство «Синьхуа». На рынке вели смешанную торговлю, во многих лавках нелегально продавали даже живых диких животных. Именно они с высокой долей вероятности и стали источником опасного заболевания, отмечает китайское информагентство. Тем временем количество жертв вируса увеличилось до 80 человек. Всего выявлено 2 744 случая заражения.

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