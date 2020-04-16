Иркутский врач добровольно пошел сражаться с коронавирусом

Реаниматолог Юрий Лозовский из Иркутской областной клинической больницы теперь дежурит в инфекционной. Такое решение он принял, долго не раздумывая. О том, как врачи работают в условиях пандемии, в следующем материале.

Чистая зона иркутской инфекционки. С нее начинается дежурство Юрия Лозовского. В этой небольшой комнате врачи надевают защитные костюмы, респираторы и перчатки. Сюда, кроме медперсонала, никого не пускают. Поэтому Юрий для нас записывает видео на телефон.

Юрий Лозовский работает в реанимации. Пациенты там тяжелые. Когда уходил с дежурства, в боксе лежал один больной. Сколько человек там будет к следующей смене, не угадаешь. COVID коварен. Врачебный стаж у нашего героя 10 лет. Все десять в нейрореаниматологии. До того как прийти в инфекционную больницу, работал областной клинической. Когда коронавирус добрался до Иркутска, ни секунды не раздумывал. Пошел, как сейчас говорят, на передовую.

Юрий ЛОЗОВСКИЙ, АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ: Желание помочь, наверное. О каких-то оплатах тогда и речи не шло. Этого просто не было известно тогда. Мне сказали, что нужно работать. Я согласился и приступил к работе.

В семье решение Юрия приняли. Жена — тоже медик. Она с двумя детьми сейчас живет отдельно от мужа в целях безопасности. Не виделись уже больше двух недель. Все общение теперь только по видеозвонкам.

Врачи, которые работают с пациентами, больными COVID-19, в зоне высокого риска. На вопрос: страшно ли, Юрий отвечает: «Я знал на что, шел». Главное — соблюдать все меры предосторожности, сейчас уже подхватитькоронавирус можно где угодно. Давать прогнозы он не берется. Говорит, что приготовился к долгой осаде.



