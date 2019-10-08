Иркутский областной онкодиспансер откроет представительство в Монголии

Иркутский областной онкодиспансер откроет представительство в Монголии

08.10.19

Иркутский областной онкологический диспансер и Национальный онкологический центр Монголии откроют представительства на базе своих медицинских организаций. Это позволит учреждениям сотрудничать по вопросам оказания специализированной высокотехнологичной медицинской помощи гражданам наших стран. Монгольскую сторону, в частности, особенно интересует медицинская помощь по профилям «радиология» и «химиотерапия», которую может предоставить Иркутский онкодиспансер, отмечает пресс-служба Минздрава России. Планируется также организовать единую диагностическую цепочку между учреждениями двух стран.

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