Иркутский областной онкодиспансер откроет представительство в Монголии

Иркутский областной онкологический диспансер и Национальный онкологический центр Монголии откроют представительства на базе своих медицинских организаций. Это позволит учреждениям сотрудничать по вопросам оказания специализированной высокотехнологичной медицинской помощи гражданам наших стран. Монгольскую сторону, в частности, особенно интересует медицинская помощь по профилям «радиология» и «химиотерапия», которую может предоставить Иркутский онкодиспансер, отмечает пресс-служба Минздрава России. Планируется также организовать единую диагностическую цепочку между учреждениями двух стран.