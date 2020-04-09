Иркутский областной клинический госпиталь готов принять пациентов с коронавирусом

Иркутский областной клинический госпиталь ветеранов меняет профиль. На время. Пока в стране идет эпидемия коронавируса, там будет размещаться инфекционный госпиталь. Туда уже завезли оборудование, персонал прошел специальные курсы повышения квалификации. Сейчас учреждение пустое, но к приему больных готово на сто процентов.

Аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, передвижная рентгеновская установка. В считанные дни в госпиталь завезли все необходимое оборудование. Уже сегодня здесь могут принять до 200 пациентов. Пока плановый прием тех, кто находился на лечении ранее, прекращен. Большую часть пациентов выписали, остальных перевели в областной гериатрический центр. Коечный фонд для вновь поступающих уже сформировали, есть отдельные боксы для тяжелых больных, а также реанимация на пять мест с аппаратами ИВЛ.

Игорь ДЕМИН, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОСПИТАЛЯ: За всю эту неделю нами было получено пять аппаратов ИВЛ из госрезерва. Было получено из перераспределения из других организаций медицинских организаций: бронхоскоп онкодиспансер нам предоставил, передвижной рентгеновский аппарат тоже они предоставили. Больница №5 нам предоставила два аппарата для неинвазивной вентиляции легких плюс четыре кислородных концентрата.

Сейчас оформляют документы на приобретение дополнительной аппаратуры: прикроватных мониторов, вакуумных респираторов, инфузионных насосов, масок, увлажнителей кислорода. Абсолютно все врачи и медсестры прошли обучение для работы в новых условиях. Навыки они получали в режиме онлайн, без отрыва от основной работы.

Любовь БЕССОНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА по МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ: Это обучение по программе НМО. Непрерывное медицинское образование. Ну и дополнительно каждый день мы изучаем медицинские рекомендации, которые выпускает минздрав. Сейчас уже вышла пятая редакция, где действительно достаточно подробно представлены все материалы по диагностике, лечению и профилактике этого тяжелого заболевания.

С пациентами, зараженными COVID-19, специалисты будут работать в защитных костюмах. Одна смена в таком обмундировании длится четыре часа. Потом врача отправляют на отдых. Для этого в госпитале тоже выделили специальное отделение. Здесь стоят кровати, есть санитарная и столовая зона.

Светлана БРИКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ГЕРИАТРИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ОБЛАСТНОГО ГОСПИТАЛЯ ВЕТЕРАНОВ: Мы, конечно, четыре часа еще не находились в костюме даже с целью учебы. Но когда мы надеваем всю эту амуницию — костюмы, маски, тяжело, дышать тяжело. И человек должен прийти, быстренько все сбросить, подышать, отдохнуть. Качественно.

В отделении также есть и боксы для дезинфекции и утилизации защитной одежды. Все настроены на сложную и оперативную работу, но все-таки надеются, что пациентов будет гораздо меньше, чем приготовленных для них мест.



