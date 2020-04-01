Иркутская областная больница готова к встрече с коронавирусом

Иркутская областная больница готова к встрече с коронавирусом

01.04.20

В медучреждении приняли все необходимые для этого меры. В непростой эпидемиологической обстановке там готовы защитить каждого. Весь персонал отделения обеспечили защитными средствами, а пациенты проходят специальный фильтр.

 

Попадая в областную больницу, человек проходит, в первую очередь, так называемый фильтр, здесь, кроме вопросов, об отдыхе изменят температуру, давление, проверят нет ли кашля и насморка. Если все в порядке, то пациент отправляется дальше на свое плановое лечение. А если нет…

Вот в таком костюме в изоляционном боксе вас встретит врач при любом подозрении на ОРВИ или коронавирусную инфекцию. Здесь возьмут материалы для анализа. При необходимости человека отправляют в профильную инфекционную больницу для дальнейшего либо обследования, либо лечения.

Под изоляционные боксы переоборудовали несколько помещений больницы. В том числе, есть хирургический бокс, где экстренно при необходимости в специальных костюмах врачи прооперируют человека с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Игорь Каретников, заместитель главного врача по медицинской части Иркутской областной клинической больницы:

Люди не перестали болеть другими заболеваниями, люди болеют инфарктами, ишемической болезнью, нарушениями мозгового кровообращения. Люди обращаются с хирургической патологией. Нам важно подчеркнуть, что больница работает в прежнем режиме.

Ежедневно медперсонал больницы проходит инструктаж, чтобы предотвратить заражение как пациентов, так и врачей, медсестер и всех работников больницы.

 

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