Иркутская область закрыта для вахтовиков

Такое решение принял глава региона Игорь Кобзев. За последние сутки у нас зарегистрировали 95 новых случаев коронавируса. Две трети из них — это люди, которые приехали на работу на месторождения области.

Антирекорд прошедших суток. 95 новых заражений COVID-19. Из них большая часть — это вахтовые рабочие. 56 человек в Усть-Куте, двое в Бодайбо. Медлить нельзя, действовать надо оперативно. Поэтому перемещения вахтовиков по региону приостановили до особого распоряжения.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

По тем, кто находится в пути, компания должна согласовать с минздравом организацию их нахождения на карантине в течение 14 суток. При наличии положительных тестов на коронавирус определиться по лечению за счет средств организации.

Больных вахтовиков отправили в Братскую районную больницу. Остальных сотрудников месторождений протестировали. Медики уже взяли для анализа материал у 1700 человек. На месторождениях теперь карантин.

Николай КОРНИЛОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

В течение двух дней там проводились совместно с Иркутской нефтяной компанией все эпидемические мероприятия для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Всего на сегодня в Иркутской области зарегистрировали 475 случаев коронавируса. 106 пациентов выздоровели, статистика по умершим не изменилась.



