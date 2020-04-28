Иркутская область входит в десятку регионов по количеству проведенных тестов на коронавирус

С начала эпидемии в Приангарье сделали более 40 тысяч исследований. Сейчас тесты на COVID-19 проводят в семи учреждениях области, в том числе в двух частных. Всего в регионе за сутки выполняют более 2000 анализов. Глава региона Игорь Кобзев поручил минздраву увеличить количество медучреждений для сдачи тестов. В ближайшее время подключатся лечебные организации Усть-Илимска, Ангарска и Братска. Кроме того, к концу мая начнет работу новый корпус Иркутского областного диагностического центра. Это позволит выйти на уровень до 4 тысяч исследований в сутки.

Валентина ВОБЛИКОВА, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Более половины случаев коронавируса протекает бессимптомно, а это как раз представляет огромную угрозу, когда молодые, здоровые люди, у которых нет никаких болезненных ощущений, являются носителями этой инфекции, и мы знаем, что она особенно опасна для лиц старшего возраста. И именно поэтому сейчас определены категории, которые первоочередно подлежат обследованию.