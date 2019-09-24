Иркутянину Игорю Осауленко необходима помощь

Подростку с опухолью мозга требуется помощь. Пятнадцатилетний Игорь Осауленко уже два года борется с болезнью. Для его лечения требуется протонная терапия. Как помочь мальчику и сколько стоит лечение, расскажем далее.

Игорь Осауленко рос обычным подростком. Учился, любил спорт и увлекался электротехникой. Его жизнь изменилась два года назад. Тогда мальчик почувствовал сильный недуг.

Наталья ОСАУЛЕНКО, МАМА ИГОРЯ: В 2017 году дочь разбудила меня душераздирающим криком. Я прибежала в комнату, и на полу я увидела своего ребенка. Он был весь выкручен. У него голова была наклонена назад. И я поняла, что происходит что-то ужасное.

С этого момента жизнь Игоря изменилась. Родители вызвали скорую. Определили: у мальчика неправильное строение головного мозга. Предлагали смириться и продолжить жить с болезнью. Однако в семье не поверили диагнозу. С тех пор Игорю становилось только хуже. Спустя полтора года судороги не отступили. Чтобы определить точный диагноз, семья отправилась в Москву. Там опасения подтвердились. У Игоря неоперабельная опухоль головного мозга. В хоспис мальчика не отдали, семья решила бороться до конца.

Семье говорили: вылечить Игоря маловероятно. Последний шанс – протонная терапия. В Иркутске ее не делают, необходимо лететь в Санкт-Петербург или за границу. Стоимость лечения — 80 тысяч долларов. Таких средств у семьи нет. На лекарства распродали большую часть имущества. Теперь надежда только на неравнодушных людей. Любая сумма приблизит Игоря к лечению.

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