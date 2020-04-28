Иркутянин, вылечившийся от коронавируса, расскажет о том, что пришлось пережить

Иркутянин, который победил коронавирус. Олег Рощупкин был одним из первых в Иркутской области, кого поразила опасная инфекция. В конце марта он прилетел из Москвы к родственникам. Вскоре у мужчины поднялась температура и следующие несколько недель Олег посвятил борьбе с коронавирусом. На днях иркутянина выписали из больницы и теперь он готов рассказать, что пришлось пережить. Нашу онлайн-беседу смотрите в instagram-аккаунте АИСТ ТВ.

Олег РОЩУПКИН, ЖИТЕЛЬ г. ИРКУТСКА: После всего этого я быстрее устаю, потому что организм еще не восстановился. А моим родственникам сказали, что какое-то время у них будут продолжаться проблемы с давлением. Это частая проблема после коронавируса. Именно гипертония. Людям стоит оставаться дома. Никто их, конечно, не заставит. Но должна заставить забота о здоровье своих близких.