II Международный съезд гематологов открылся в Иркутске

Гематология — самая инновационная отрасль медицины. Такое мнение высказали сегодня на открывшемся в Иркутске II Международном съезде врачей, занимающихся изучением и лечением болезней крови. А это значит, что вслед за развитием этого направления идет и повышение качества работы других. Поделиться опытом с коллегами приехали профессионалы с мировым опытом. И это необходимо, ведь, по словам главного гематолога региона Натальи Сараевой, чтобы «находиться в теме», нужно постоянно следить за публикациями, внедрять в практику новые методы лечения. Также в рамках конференции в регионе работает комиссия Национального медицинского исследовательского центра. Сейчас в стране идет реализация его представительств по субъектам Федерации в рамках национальной программы «Здравоохранение». Это необходимо для разработки единых подходов к оценке качества оказания гематологической помощи, которая, например в Иркутске, находится в первой пятерке.

Татьяна ГАРМАЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФГБУ «НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ГЕМАТОЛОГИИ» МИНЗДРАВА РОССИИ: Иркутск – это, пожалуй, один из редких субъектов Федерации, где мы увидели такое качество подготовки специалистов. В областной клинической больнице, в областном онкологическом диспансере работает очень много кандидатов и докторов наук. Это нас очень приятно удивило. И мы считаем, что вот такой уровень подготовки профессиональных кадров, полностью отсутствует дефицит их, это очень важно.