Главный врач Ивано-Матренинской больницы призвал жителей области беречь детей

В зоне риска, как показывает статистика, уже все возрастные группы. Так, в Иркутской области COVID-19 болеют и дети в возрасте 11 и 12 лет. Сегодня к родителям обратился Владимир Новожилов, главный врач Ивано-Матренинской больницы.

Владимир НОВОЖИЛОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ИВАНО-МАТРЕНИНСКОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ г. ИРКУТСКА: Дети тоже болеют и болеют не очень легко. У нас сейчас двое детей в крайне тяжелом состоянии. С внебольничной пневмонией. Оберегайте детей, оберегайте себя, не ходите на улицы. Ведь режим самоизоляции введен не зря. Он направлен на то, чтобы предотвратить эпидемию, ограничить количество людей, которые потенциально могут заболеть.