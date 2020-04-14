Главный врач Ивано-Матренинской больницы призвал жителей области беречь детей

Главный врач Ивано-Матренинской больницы призвал жителей области беречь детей14.04.20
В зоне риска, как показывает статистика, уже все возрастные группы. Так, в Иркутской области COVID-19 болеют и дети в возрасте 11 и 12 лет. Сегодня к родителям обратился Владимир Новожилов, главный врач Ивано-Матренинской больницы.
Владимир НОВОЖИЛОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ИВАНО-МАТРЕНИНСКОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ г. ИРКУТСКА:
Дети тоже болеют и болеют не очень легко. У нас сейчас двое детей в крайне тяжелом состоянии. С внебольничной пневмонией. Оберегайте детей, оберегайте себя, не ходите на улицы. Ведь режим самоизоляции введен не зря. Он направлен на то, чтобы предотвратить эпидемию, ограничить количество людей, которые потенциально могут заболеть.
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