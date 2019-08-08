Форум «Международная Байкальская школа японской медицины» завершился в Иркутске

Иркутские хирурги — специалисты мирового уровня. Такой вывод сделали японские доктора по завершению форума «Международная Байкальская школа японской медицины». Обмен опытом также можно назвать удачным. Помимо иркутских врачей, его у коллег из Страны восходящего солнца перенимали хирурги из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Новосибирска и других российских городов. Своими впечатлениями участники форума поделились с нашей съемочной группой.

Сергей ЖУРАВЛЕВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА: Я просматриваю фотографии выполненного накануне исследования, чтобы определить тактику, узнать, какие инструменты понадобятся при данном расположении опухоли. Здесь ранний рак. Гистологически это подтверждено, то есть учитывая, что будет здесь, намечаю тактику выполнения самой операции.

Опухоль желудка сейчас можно удалить эндоскопически, без всяких разрезов, если диагностировать ее вовремя, на ранней стадии. Раньше подобные операции шли более шести часов. Теперь благодаря новым инструментам шесть часов в Иркутском онкоцентре превратились в один. Уровень медицины в Сибири высоко оценили японские гости.

Нисида ТОСИРОУ, ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА г. ТОКИО: Я хочу поблагодарить российскую сторону за организацию этой конференции. Я считаю, она была продуктивной. У меня была возможность узнать, насколько высок уровень медицины в России. Должен сказать, что в некоторых моментах он почти на одном уровне с японским. Буду очень рад увидеть иркутских хирургов у нас.

Обмен опытом поможет диагностировать и лечить болезни на ранних стадиях более качественно и достоверно. Российско-японское сотрудничество в области онкологии сосредоточено в Иркутске. Оно началось более 20 лет назад. А сегодня медицинские контакты между нашими странами расширяются.

Виктория ДВОРНИЧЕНКО, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА: Приятно было то, что японские доктора просили прооперировать наших врачей в отношении запущенных раков. Потому что, к сожалению большому, изучая статистику злокачественных болезней в Японии, можно сказать: страна победила рак желудка. Почему? Потому что там диагностировали только ранние формы заболевания, когда оно появляется.

Здравоохранение — первый пункт в договоре о сотрудничестве Японии и России. Его в 2016 году подписали президент России Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ. С 1995 года онкологи Иркутской области активно сотрудничают со своими коллегами из Страны восходящего солнца. За это время в Иркутск приезжали специалисты из Национального онкологического центра, Международного госпиталя святого Луки, университетских клиник города Ниигата и других центров. Японские врачи щедро делятся с сибирскими коллегами своими достижениями и новейшими медицинскими технологиями.

Олег ЯРОШЕНКО, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Чем уникален и чем отличается от всех именно этот форум? Тем, что мы впервые вышли за рамки взаимодействия Иркутского областного онкодиспансера и Национального онкоцентра в Токио. Сюда приехали 16 японских специалистов с мировым именем. То есть широкий набор специальностей, в которых Япония традиционно занимает первые места.

Сотрудничество иркутян с международными специалистами продолжается. Уже осенью в Иркутск приедут врачи из Германии.