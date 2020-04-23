Фонд «Вольное Дело» передал врачам Иркутской инфекционной больницы респираторы и защитные очки

Сегодня респираторы и защитные очки врачам Иркутской областной инфекционной больницы передал фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело». Долгожданные подарки увидела и наша съемочная группа.

36 тысяч пар медицинских очков и 5 тысяч респираторов. Эти медицинские приспособления сейчас необходимы врачам инфекционки, как воздух. Ведь они борются с коронавирусом ежедневно. Новые респираторы уже проверили медсестры больницы. Их вердикт: работать комфортно. Более того, современные средства индивидуальной защиты еще и служат намного дольше.

Ольга АШУРОВА, ГЛАВНАЯ МЕДСЕСТРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ: Хватает его работы на четыре часа, соответственно, он хорошо защищает дыхательные пути. Если мы сверху надеваем еще очки, то это значит, у нас хорошо защищена слизистая глаз и носа. Есть клапан выдоха, который не позволяет собираться воздуху внутри.

Кроме респираторов, сюда поступили и специализированные очки. По словам медиков, их хватит до конца весны всему персоналу. И что еще очень важно: кроме комфорта, и респираторы, и очки являются более эффективными средствами защиты. В простых одноразовых масках можно работать только два часа, а костюмы химзащиты неудобны.

Андрей ГАРАНИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ: Для нашей больницы фонд «Вольное Дело» оказал меру социальной поддержки. Это лишь одна из мер по договоренности Олега Дерипаски и Игоря Кобзева. Эти средства защиты помогают нам более качественно бороться с коронавирусом следующие 30-40 дней.

Фонд Олега Дерипаски уже передал региону более 100 тысяч медицинских масок. На средства бизнесмена закупили для больниц и новые реанимобили. Кстати, фонд также запустил серию образовательных фильмов «Что нужно знать о COVID-19». Врачи и ученые делятся достоверной информацией о коронавирусе.



