Фильм о пациентах онкоцентра сняли в Иркутске

Предотвратить онкологическое заболевание можно! Это доказала героиня нашего следующего материала. Елена Солдатова в возрасте 38 лет узнала, что у нее онкология. История иркутянки даже стала сюжетом для фильма, который сняли специалисты областного онкологического центра.

Сейчас Елена Солдатова — счастливая и жизнерадостная женщина. К слову, такой она была и до того, как узнала о страшном диагнозе. Иркутянка говорит: в 2011 жизнь резко изменилась. Тогда женщине сообщили о заболевании. Елена подчеркивает, что вовремя обнаружить заболевание помог ежегодный медосмотр. Диагноз — дисплазия шейки матки. Серьезное длительное лечение. И еще — изменение мировоззрения, отмечает Елена. К этому приходят все, кто сталкивается с тяжелой болезнью.

Елена СОЛДАТОВА, ГЕРОИНЯ ФИЛЬМА «МОЯ ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»: Я стала делать больше серьезных поступков, думать о своем здоровье, больше стала заботиться о своих родных и близких, о своем здоровье. Все удачно сложилась благодаря ежегодной профилактике и операции, которую вовремя сделали.

История Елены стала сюжетом для фильма иркутских кинематографистов. В документальной картине «Моя вторая жизнь» показаны случаи, когда герои победили тяжелую болезнь. Идею снять такое кино о благополучно излечившихся пациентках в онкоцентре вынашивали уже давно. Медики неоднократно призывали женщин рассказать о сложном и частом заболевании, которое крайне важно обнаружить в начальной стадии. К сожалению, не все пациентки вовремя обращаются к врачам.

Продюсеров фильма вдохновила не только Елена Солдатова. В основе сюжета также истории других пациенток Иркутского областного онкологического диспансера, которым поставили страшный диагноз. Фильм сняли специально ко Всемирному месяцу борьбы с раком груди.

Виктор СЕМЕНОВ, ПРОДЮСЕР ФИЛЬМА «МОЯ ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»: Появилось желание борьбу с онкологией перевести немножко в другое русло. Наш сериал не для широкой аудитории, он для тех, у кого есть страх. Наша цель — сказать, что не надо бояться. Фильм для тех, у кого есть какие-то проблемы.

Что касается самой болезни, то в 94% случаев рак на ранних стадиях излечим. Главное — вовремя обратиться к специалистам и ежегодно обследоваться. Об этом предупреждает и главный врач Иркутского областного онкологического диспансера Виктория Дворниченко.

Виктория ДВОРНИЧЕНКО, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА: Нужно посещать врача хотя бы один раз в год. Но опять же очень умного врача, который честно и добросовестно проведет обследование. Есть технология скрининга, мы ее пять лет проводим, внедряем в Иркутской области. Выводим данные по дисплазии. Поэтому проблемы вообще никакой нет. Только посетите гинеколога.

Фильм можно увидеть в социальных сетях на страницах областного онкологического центра. Ведь предупрежден – значит, вооружен!