«Фармасинтез» готов обеспечить Иркутскую область необходимым количеством «Калидавира»

«Фармасинтез» готов построить в Иркутской области завод по производству медицинских масок. А также обеспечить стратегический запас в регионе препарата «Калидавир». Его производят только в Иркутске, и он уже доказано может бороться с новой коронавирусной инфекцией.

Новый цех фармацевтической компании в Иркутске. Мощность — 10 тысяч банок в сутки. Одна на курс лечения — 60 дней. Этот антиретровирусный препарат в России производят только в Иркутске. И уже спрос на него огромен.

Евгений ОРАЧЕВСКИЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «ФАРМАСИНТЕЗ»: Это произошло вследствие того, что на фоне подъема коронавирусной инфекции многими странами мира уже протестированы данные активные вещества, входящие в наш препарат, и Минздрав России, в свою очередь, выпустил методические рекомендации и включил этот препарат в официальную схему лечения от коронавирусной инфекции.

Завод работает в масштабах страны. Препарат закупается системой Минздрава для лечения ВИЧ-инфекции. Но с начала пандемии мировая и российская практика уже доказала эффективность активных веществ в составе препарата именно для нового типа вируса. Иркутскую область «Фармасинтез» готов обеспечить необходимым количеством «Калидавира», сформировать в данной ситуации стратегический резерв, рассказывает на встрече с главой региона Игорем Кобзевым гендиректор фармацевтического предприятия Евгений Орачевский. А также построить в регионе завод по производству медицинских масок.



