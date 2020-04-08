Два корпуса Иркутской инфекционной больницы занимает госпиталь для лечения больных коронавирусом

Иркутская областная клиническая инфекционная больница принимает на себя основную работу с пациентами, больными коронавирусом. Сейчас там находятся 14 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Часть зданий отдали специально под так называемый госпиталь.

Эти два корпуса сейчас занимает госпиталь. Его организовали на базе больницы по поручению главы региона Игоря Кобзева. Раньше здесь находились три взрослых и три детских отделения. Теперь пациентов, не зараженных коронавирусом, переводят либо в остальные здания, либо в другие больницы. Один человек с диагнозом «коронавирус» в тяжелом состоянии. Это женщина, сейчас она на кислородной поддержке. У остальных состояние легкой и средней степени тяжести. Зона, где находится госпиталь, отмечена специальными предупреждающими знаками: вход в эти помещения смертельно опасен. Врачи, которые работают с пациентами, надевают защитные костюмы: комбинезон, лицевую маску с фильтрами, очки и перчатки. В такой одежде специалисты могут отработать 4 часа. После медиков сменяют коллеги.

Екатерина ЛЕОНОВА, ВРАЧ 11 ОТДЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ: Надевать спецкостюм и спецодежду – это, конечно, сложнее, затрачивает больше времени. На осмотры пациента, на проведение обхода. Если раньше 20-30 человек можно было посмотреть за полтора-два часа, то сейчас если в госпитале лежит 13-15 человек, уходят те же 2-3 часа. То есть по времени гораздо больше получается, длиннее день.

Сейчас в госпитале находятся 79 человек. Эта цифра постоянно меняется. У кого-то сомнительные результаты, у кого-то схожие с коронавирусом симптомы. Врачи отмечают: график работы за последнее время, безусловно, изменился. Появилось больше дежурств, рабочий день стал длиннее. Работу больницы полностью перестроили. Ее условно разделили на две части: так называемые чистую и грязную зоны. Все контакты, в том числе медперсонала, который лечит больных людей, с медперсоналом из других отделений исключены. Заместитель главного врача по лечебной работе Инесса Борищук отмечает: коронавирус внесли в перечень особо опасных заболеваний и недооценивать его угрозу нельзя.

Инесса БОРИЩУК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА по ЛЕЧЕБНОЙ РАБОТЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ: Когда люди говорят, что это обычный грипп, отнюдь не обычный это грипп, отнюдь. И если говорят, что болеют только старики — неправда. Болеют и взрослые, и молодые, и дети, к сожалению. Просто дети болеют более легко, но риск того, что молодой человек 30-40 лет будет нуждаться в какой-то реанимационной помощи и дыхательной поддержке, очень велик. Это инфекция новая, она пока изучается, ситуация очень серьезная.

Медики, которые сейчас работают с пациентами с подтвержденным COVID-19, регулярно проводят обследование. Кроме того, уже есть и те, кто готов выйти им на подмогу. Сегодня в областной больнице составили список из 10 врачей, готовых в любой момент прийти на помощь коллегам.



