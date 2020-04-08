Два корпуса Иркутской инфекционной больницы занимает госпиталь для лечения больных коронавирусом

Два корпуса Иркутской инфекционной больницы занимает госпиталь для лечения больных коронавирусом

08.04.20

Иркутская областная клиническая инфекционная больница принимает на себя основную работу с пациентами, больными коронавирусом. Сейчас там находятся 14 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Часть зданий отдали специально под так называемый госпиталь.

 

Эти два корпуса сейчас занимает госпиталь. Его организовали на базе больницы по поручению главы региона Игоря Кобзева. Раньше здесь находились три взрослых и три детских отделения. Теперь пациентов, не зараженных коронавирусом, переводят либо в остальные здания, либо в другие больницы. Один человек с диагнозом «коронавирус» в тяжелом состоянии. Это женщина, сейчас она на кислородной поддержке. У остальных состояние легкой и средней степени тяжести. Зона, где находится госпиталь, отмечена специальными предупреждающими знаками: вход в эти помещения смертельно опасен. Врачи, которые работают с пациентами, надевают защитные костюмы: комбинезон, лицевую маску с фильтрами, очки и перчатки. В такой одежде специалисты могут отработать 4 часа. После медиков сменяют коллеги.

Екатерина ЛЕОНОВА, ВРАЧ 11 ОТДЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:

Надевать спецкостюм и спецодежду – это, конечно, сложнее, затрачивает больше времени. На осмотры пациента, на проведение обхода. Если раньше 20-30 человек можно было посмотреть за полтора-два часа, то сейчас если в госпитале лежит 13-15 человек, уходят те же 2-3 часа. То есть по времени гораздо больше получается, длиннее день.

Сейчас в госпитале находятся 79 человек. Эта цифра постоянно меняется. У кого-то сомнительные результаты, у кого-то схожие с коронавирусом симптомы. Врачи отмечают: график работы за последнее время, безусловно, изменился. Появилось больше дежурств, рабочий день стал длиннее. Работу больницы полностью перестроили. Ее условно разделили на две части: так называемые чистую и грязную зоны. Все контакты, в том числе медперсонала, который лечит больных людей, с медперсоналом из других отделений исключены. Заместитель главного врача по лечебной работе Инесса Борищук отмечает: коронавирус внесли в перечень особо опасных заболеваний и недооценивать его угрозу нельзя.

Инесса БОРИЩУК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА по ЛЕЧЕБНОЙ РАБОТЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:

Когда люди говорят, что это обычный грипп, отнюдь не обычный это грипп, отнюдь. И если говорят, что болеют только старики — неправда. Болеют и взрослые, и молодые, и дети, к сожалению. Просто дети болеют более легко, но риск того, что молодой человек 30-40 лет будет нуждаться в какой-то реанимационной помощи и дыхательной поддержке, очень велик. Это инфекция новая, она пока изучается, ситуация очень серьезная.

Медики, которые сейчас работают с пациентами с подтвержденным COVID-19, регулярно проводят обследование. Кроме того, уже есть и те, кто готов выйти им на подмогу. Сегодня в областной больнице составили список из 10 врачей, готовых в любой момент прийти на помощь коллегам.

 

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.