Дом престарелых в поселке Усть-Ордынском получил более 100 литров антисептика

Защитить здоровье пожилых людей. Более 100 литров антисептика передали дому престарелых в поселке Усть-Ордынском. Сейчас там готовятся к переходу на режим полной самоизоляции. О мерах предосторожности для пожилых людей расскажем далее.

Сотрудники дома престарелых в поселке Усть-Ордынском осматривают полученные антисептики. Проверяют, чтобы состав продукции был безопасен для кожи. Больше 100 литров дезинфицирующего средства пожертвовала одна из иркутских косметических компаний по договоренности с министерством экономического развития Иркутской области.

Владимир ДЕМИН, ДИРЕКТОР КОСМЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ: Видим, что кто-то не может себе это купить. Даже выйти не может. И мы попросили министерство экономического развития подобрать нам какой-то социальный объект, куда это можно привезти, чтобы люди пользовались и не болели. Достаточно одного раза. Руки у вас будут потом дезинфицированы 2 часа минимум. Все, что попадает на руку будет умирать.

Антисептик для обеззараживания кожи и помещений в отдельных канистрах. А для удобной обработки рук приложили 160 распылителей. Их передадут всем сотрудникам и жильцам дома. С появлением угрозы коронавируса в доме престарелых соблюдают все меры предосторожности: не пускают посторонних, на входе измеряют температуру, выдают бахилы. Сотрудникам нужна любая помощь, ведь пожилые люди находятся в группе риска.

Ольга КОЛЫХАЛОВА, ДИРЕКТОР ДОМА-ИНТЕРНАТА для ПРЕСТАРЕЛЫХ и ИНВАЛИДОВ: За пределы территории запрещено выходить. Но на территорию они у нас выходят, гуляют. Мы им все это объяснили, они с пониманием относятся. Мы все это передадим нашим проживающим. Будем использовать в работе. Я думаю, это очень большое подспорье, огромное спасибо за такую поддержку.

Сейчас в доме престарелых 106 постояльцев. Есть и ветераны труда. Нового антисептика хватит всем примерно на месяц. А чтобы максимально снизить риск заражения, с началом майских праздников дом престарелых перейдет в режим полной самоизоляции на 13 дней.



