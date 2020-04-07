COVID-19: на связи Таиланд, Германия, США, Испания

В каждой стране заражение коронавирусом развивается по-своему. И везде свои меры борьбы. Где-то действует карантин, где-то режим самоизоляции. Япония сегодня объявила режим ЧС. А в Берлине уже разрешили горожанам выходить на улицу. Как сейчас обстоят дела в разных странах мира, мы узнали от наших бывших соотечественников. На связи Таиланд, Германия, США, Испания.

Таиланд. Вечно зеленая, никогда не спящая страна курортного отдыха и палящего солнца сейчас изменилась до неузнаваемости. Практически все туристы уже вернулись отсюда на родину. На территории всей страны введен комендантский час: выходить из дома с 22.00 до 4.00 нельзя ни под каким предлогом. За это грозит крупный штраф. Также нельзя передвигаться по улицам без масок. Да и ходить сейчас особо некуда. Продолжают работать только продовольственные магазины и аптеки, все остальные заведения закрыты. Ирина Хорошева — журналист из Иркутска, живет в Таиланде уже четвертый год. Она отмечает: такой свою страну эмиграции она не видела никогда. Говорит, самая печальная участь сейчас у тех туристов, которые в буквально смысле не успели сесть в «последний самолет» и теперь вынуждены скитаться в стране, куда прилетели на отдых.

Ирина ХОРОШЕВА, РЕЗИДЕНТ ТАИЛАНДА: У многих отменены рейсы. Люди ждут, и у них полная неизвестность. Часто можно увидеть уже в соцсетях призывы о помощи, потому что закончились деньги, жить негде. Но здесь действует раздача еды для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, многие рестораны выносят прямо на улицу запечатанные боксы с едой, воду для тех, кто сейчас не может себе позволить купить еды.

А это уже Берлин. Сейчас здесь тоже живет наша бывшая соотечественница — телеведущая и журналист Елена Миненкова. Видео для нас Елена записывает, уже гуляя по улицам города. В столице Германии сейчас нет такого жесткого карантина, как, например, в Мадриде, Милане или Париже. Выходить на улицу можно, но с определенным правилом: больше двух не собираться. Кроме того, нужно обязательно соблюдать дистанцию в полтора, а лучше два метра. Педантичные немцы строго контролируют исполнение этого указа. За нарушение штраф до 500 евро. Гораздо большие денежные взыскания грозят тому, кто откроет свой бизнес, несмотря на все запреты. За это можно поплатиться суммой до 10 тысяч евро. Что касается нарушений, их не так много: немцы — народ дисциплинированный. Сейчас уже абсолютно все понимают опасность случившейся пандемии в отличии от самых первых дней и недель.

Елена МИНЕНКОВА, ЖУРНАЛИСТ ТЕЛЕКАНАЛА «OST — WEST», ЖИТЕЛЬ г. БЕРЛИНА: Тогда действительно была паника, и люди не понимали, что делать, что будет завтра. Сейчас вот эти настроения сменились таким принятием. Все поняли, что ситуация серьезная, все уяснили для себя меры предосторожности. Все скупили консервы, туалетную бумагу на три года вперед. И сейчас мы просто учимся жить в условиях «короны». Жить на дистанции друг от друга.

А вот так пустынно и почти безжизненно выглядит пригород Филадельфии — штат Нью Джерси, США. Сейчас эта страна — первая в мире по количеству зараженных. На сегодняшний день эта цифра больше 350 тысяч заболевших. Власти задействуют военные резервы, к борьбе с пандемией привлекли национальную гвардию. Для нас видео безжизненных улиц штата Нью Джерси снимает эмигрант из бывших республик Советского Союза Максим. Мужчина не хочет называть своей фамилии и показывать своего лица. Сейчас почти 70% жителей штата, в котором он живет, находятся на самоизоляции. По улице разрешено ездить только со специальным пропуском. Вот так из окна русскоязычного жителя Штатов выглядит некогда одна из самых оживленных городских магистралей.

Максим, ЖИТЕЛЬ ШТАТА НЬЮ-ДЖЕРСИ, США: Это пригород города Филадельфия, на стороне штата Нью-Джерси. Вот то, что мы видим, — это одна из самых загруженных трасс в обычное время. Шоссе номер 38, которое соединяет центр города Филадельфия с пригородом. То, что вы видите, — это торговый центр. Ни одной машины на парковке.

И еще один человек, с которым нам удалось выйти на связь – врач-гинеколог, который сейчас работает в Барселоне. Стефан Лиев трудится в частной клинике, однако на время пандемии ей пришлось сменить и статус, и направление деятельности. Сейчас в клинику привозят больных, зараженных коронавирусом. Койки заполнены на 95%. Остальную деятельность, кроме той, которая не терпит отлагательств, приостановили. Заболели уже 50% врачей, есть и потери.

Стефан ЛИЕВ, ДОКТОР из г. БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ: Я вам могу сказать, что мы, к сожалению, потеряли двоих врачей, пять медсестер. Есть очень много людей, которые находятся в критическом состоянии, и очень тяжело о них позаботиться. У нас не хватает препаратов, не хватает мест в интенсивном отделении, положение довольно тяжелое.

COVID-19 — заболевание, которое буквально перевернуло мир с ног на голову в считанные недели. Разрушило, унесло жизни и вместе с тем сплотило многих людей на общую борьбу. В отдельных странах положительная динамика уже появилась. А это значит, что при общей осознанности и ответственном отношении эту ситуацию можно пережить с гораздо меньшими потерями. Становится ясно, что помощь здесь важна буквально от каждого человека. И помощь эта проста: просто оставайтесь дома и берегите своих близких. Ну и, конечно, смотрите наш канал.



