Борьба с раком: жителям Приангарья необходимо регулярно проходить медосмотры

4 февраля отмечают Всемирный день борьбы против рака. Он посвящен не только врачам, но и людям, которые столкнулись с опасной болезнью. Почти 80 лет в Иркутске работает областной онкологический диспансер. Как развивается лечение рака в регионе, расскажем далее.

О своей болезни Виктория Литвинцева узнала случайно. Иркутянка ежегодно проходила медосмотр. Но в 2018-м у девушки обнаружили лимфому Ходжкина — рак лимфатической системы. Лечение начали сразу.

Виктория ЛИТВИНЦЕВА, ПАЦИЕНТКА ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА: Быстро меня госпитализировали, вовремя начали лечение. Ушла в ремиссию. К сожалению, через год рецидив. Вернулась сюда, продолжаем бороться. Видимо, чуть-чуть либо не долечилась, либо стрессанула. Это факторы такие, от нас не зависящие. Но ничего, со второго захода, значит, победим.

Настрой девушки оптимистичный. Сейчас Виктория готовится к аутологической трансплантации костного мозга — пересадке собственных стволовых клеток. Это поможет пациентке восстановить кроветворение. В Иркутском областном онкологическом диспансере такой способ лечения применяют уже несколько лет. На сегодня провели около 50 трансплантаций. В том числе 2 — донорские.

Марина ДЕМЧЕНКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ХИМИОТЕРАПИИ с БЛОКОМ ТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА: Это очень сложный метод лечения. Требует высокого профессионализма, больших знаний, постоянного роста, постоянной модернизации. Донором может стать любой здоровый человек от 18 до 45 лет. Абсолютно все пациенты, которые трансплантированы с лимфомой Ходжкина в первом рецидиве, они у нас живы и в ремиссии.

Развитие трансплантации костного мозга — одно из главных достижений здравоохранения региона. Сегодня из 100 тысяч жителей примерно 559 больны раком. Современные технологии позволяют выявлять опасное заболевание на ранних стадиях. Но лучшей профилактикой до сих пор остаются здоровый образ жизни и регулярные медосмотры.

Виктория ДВОРНИЧЕНКО, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА: Настороженность онкологическая у человека должна быть, у нас, здоровых. То есть вот у меня заболел бок, раз заболел бок, я должна подумать: а что он заболел? Надо сходить и показаться, чего-то я не обследовала где-то давно. И человек должен пойти в поликлинику. Попытка лечить симптоматически – это очень неправильно. Ставим диагноз, назначаем правильное лечение и дальше побеждаем ту болезнь, к которой мы приступили.

В планах врачей создать вместе с японскими коллегами центр ядерной протонной терапии. Другая важная задача — сделать онкологическую помощь доступной каждому жителю региона. За последний год в Иркутской области открыли 11 медицинских центров. 5 уже работают, а в остальных начнут прием пациентов до конца 2020-го.