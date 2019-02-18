Бесплатное обследование на туберкулез могут пройти иркутяне

Такую акцию запустил благотворительный фонд поддержки людей, больных раком, ВИЧ, СПИДом и туберкулезом. Для диагностики используются современные технологии.

Небольшая прививка, и на один повод для беспокойства становится меньше. Александр Винокурцев проходит бесплатный тест на туберкулез. Один звонок — и запись на обследование оформлена.

Александр ВИНОКУРЦЕВ, ЖИТЕЛЬ г. ИРКУТСКА: Все хотят жить долго и счастливо, а я хочу предотвратить скрытую угрозу, которая может подкрасться со стороны даже незаметно, то есть туберкулез. Для этого я хочу его проверить таким вот методом вакцинации.

Предотвратить — значит, победить. Эти слова как нельзя лучше подходят к борьбе с любой болезнью. Диаскинтест — это современный метод диагностики туберкулеза, который выявляет любые его формы. Теперь пройти его могут все жители областного центра.

Татьяна БАШКАТОВА, ДИРЕКТОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ТАС»: Когда мы делаем флюорографию, мы проверяем только легкие, но туберкулез бывает абсолютно всех органов, даже глаз. Поэтому наше обследование выявляет наличие палочки Коха во всем организме. Данное обследование мы делаем абсолютно бесплатно для жителей города Иркутска.

Борьба с туберкулезом актуальна для Иркутской области. В нашем регионе показатели заболеваемости в два раза выше, чем в целом по стране. Ежегодно от туберкулеза умирают около 400 человек, еще три года назад эта цифра была близка к 1000. Несмотря на то, что сейчас наметилась небольшая тенденция к снижению, ситуация остается напряженной.

Михаил КОЩЕЕВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ОГБУЗ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ БОЛЬНИЦЫ: Ежегодно в настоящее время заболевает чуть более 1900 человек, вроде и цифра такая — раньше у нас было и 2500, и 3000, но если вдуматься: каждый день заболевают туберкулезом 5 человек. Это много. Это тем людям, которым ставится диагноз, плюс еще те люди, которые страдают, но не обратились еще к врачу и т.д.

Чтобы повод для обращения к врачу был исключительно профилактическим, стоит убедиться в отсутствии заболевания. Заразиться туберкулезом может каждый, и в легкой форме он протекает без каких-либо явных симптомов. Поэтому человек долгое время может даже не знать, что инфицирован. Профилактические обследования — лучший способ предотвратить болезнь.