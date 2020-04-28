Беременные женщины Иркутской области пройдут исследование на коронавирус

Беременные женщины Иркутской области пройдут исследование на коронавирус

28.04.20

Такое предложение прозвучало от главы региона. На сегодня диагноз COVID-19 в стране подтвержден почти у 400 женщин в положении. 70% из них проживают в столице России. Как говорят эксперты, к счастью, беременные переносят коронавирус в довольно легкой форме.

Наталья ПРОТОПОПОВА, ГЛАВНЫЙ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Это предложение обоснованно. Потому что беременные входят в группу риска. Прежде всего, это беременные, имеющие тяжелые экстра-генитальные заболевания, женщины с ожирением, сахарный диабет, гипертоническую болезнь, бронхиальную астму, хронические бронхиты.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.