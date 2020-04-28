Беременные женщины Иркутской области пройдут исследование на коронавирус

Такое предложение прозвучало от главы региона. На сегодня диагноз COVID-19 в стране подтвержден почти у 400 женщин в положении. 70% из них проживают в столице России. Как говорят эксперты, к счастью, беременные переносят коронавирус в довольно легкой форме.

Наталья ПРОТОПОПОВА, ГЛАВНЫЙ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Это предложение обоснованно. Потому что беременные входят в группу риска. Прежде всего, это беременные, имеющие тяжелые экстра-генитальные заболевания, женщины с ожирением, сахарный диабет, гипертоническую болезнь, бронхиальную астму, хронические бронхиты.