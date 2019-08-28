«Байкальские офтальмологические чтения» собрали в Иркутске специалистов со всей России и мира

Их главная задача — сохранить и улучшить зрение своих пациентов. В нашем городе проходит седьмая научно-практическая конференция «Байкальские офтальмологические чтения». Специалисты по глазным болезням собрались со всей России и мира. Над какими направлениями сейчас работают врачи и какое место в рейтинге страны занимает иркутский МНТК, расскажем в следующем материале.

Офтальмолог Виктор Порядин в иркутском филиале МНТК отработал 15 лет. Теперь приезжает сюда в гости из Краснодара. С теплом вспоминает стены родного учреждения и особенно ценит вот такие встречи, когда в рамках одного мероприятия можно приобрести новые, полезные для работы знакомства и знания.

Виктор ПОРЯДИН, ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ: С докладчиками много нового для себя узнаешь. То, что невозможно прочитать ни в одном журнале, то, что в данный момент находится в разработке, то, что еще не опубликовано. Все самое свежее и интересное.

В конференции участвуют 24 региона России и 20 стран. В их числе Англия, Франция, Италия и США. Именно из Америки приехала Анна Мария Хипсли — известный профессор и исследователь. Сейчас врач работает над новым направлением по улучшению и восстановлению аккомодации глаза. Это способность органа зрения хорошо видеть на различных расстояниях. Анна Мария говорит: с иркутским филиалом ее связывает давнее сотрудничество и совместная работа.

Анна Мария ХИПСЛИ, ПРОФЕССОР, ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ, США, ШТАТ ОГАЙО: Я много лет сотрудничаю с институтом микрохирургии глаза. Я вижу, как развиваются технологии, инновации. Идет работа, в том числе, со специалистами международного класса. Это делает систему сильнее, офтальмологию намного более информативной, существенной и важной. Для меня честь присутствовать на таком большом конгрессе.

Специалисты отмечают: главная задача, чтобы житель любого региона мог получить необходимую помощь по месту своего жительства. Именно поэтому цель таких конгрессов — приблизить научную работу к поликлиническим специалистам, тем самым повышая их квалификацию.

Александр ЧУХРАЕВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» им. АКАДЕМИКА С.Н. ФЕДОРОВА: Мы сегодня оперируем порядка 90% бесшовной хирургии. Это ультрасовременные технологии, они требуют очень дорогостоящего оборудования, высокой квалификации докторов. Почему вот в национальном проекте обучение профессоров, доцентов, в первую очередь, на нас возложено? Чтобы они учили, как надо других, и, естественно, врачей.

С каждым годом количество участников конференции растет. На первых чтениях было около 100 специалистов, сейчас более 500. Что касается филиалов МНТК, в России их всего десять, и иркутский входит в тройку лидеров по качеству медицинской помощи.

Олег ЯРОШЕНКО, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Только в иркутском филиале за 30 лет прошли обследование более миллиона человек. 700 тысяч прооперированы, и им возвращено зрение. Это сплав уникальных специалистов высочайшего мастерства, суперсовременного оснащения.

«Байкальские офтальмологические чтения» пройдут в Иркутске на протяжении двух дней. За это время нужно успеть получить бесценный опыт и знания.