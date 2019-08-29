«Байкальские офтальмологические чтения» проходят в Иркутске

Лекции, пресс-конференции, награждения. Сегодня в Иркутске второй день подряд проходят «Байкальские офтальмологические чтения». Что говорят выдающиеся специалисты о положении дел сейчас и за какими направлениями будущее?

Один организм или единая работающая система. Так можно сказать о сети филиалов МНТК по всей стране. Движение кадров в самой системе МНТК не больше двух процентов. Есть и внимание к науке. Несмотря на то, что время революций, по словам врачей, в этой отрасли закончилось, новыми разработками крайне важно заниматься, иначе неизбежен застой. Кстати, развивать движение вперед, в том числе, помогает молодое поколение.

Александр ЧУХРАЕВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИИ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» им. АКАДЕМИКА С.Н. ФЕДОРОВА: Сейчас приходит образованная молодежь, знает прекрасно компьютер, знает иностранный язык. Мы отмечаем интерес к науке. Потому что это всегда проблемы. Наука требует усидчивости, требует долгого времени, а наша операции скоротечны, пошел, через пять минут сделал операцию, все в восторге. А наука делается десятилетиями.

В рамках торжественной встречи сегодня докторам, среднему персоналу, специалистам, работающим в системе МНТК, вручили нагрудные значки и благодарственные письма. В целом на конференции в этом году удалось собрать уникальных специалистов, врачей, которых знают по всему миру. Валентина Ларионова — профессор офтальмологии из Санкт-Петербурга. Приехала рассказать о новых достижениях в области генетических технологий. Она говорит: «Байкальские чтения» — уникальная площадка, на которой можно делиться знаниями и получать их.

Валентина ЛАРИОНОВА, ПРОФЕССОР, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК: Это различные специалисты, я, например, врач-генетик. Мы приехали специально рассказать о новых генетических технологиях, без которых сегодня невозможна постановка некоторых диагнозов. Например, наследственных болезней, которые идут с изолированным поражением глаза. Об этом должны знать врачи-офтальмологи, потому что в настоящий момент мы переживаем революцию.

Чтобы закрепить, применить и накопить новую информацию, у врачей впереди два года, именно столько времени пройдет до новых «Байкальских офтальмологических чтений» в Иркутске.