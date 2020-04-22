Аппараты ИВЛ поступят во все больницы Иркутска, где лечат инфицированных COVID-19

Аппараты ИВЛ поступят во все больницы Иркутска, где лечат инфицированных COVID-19

22.04.20

Учреждения, в которых будут лечиться коронавирусные больные, укомплектуют аппаратами ИВЛ до 28 апреля. Таких больниц в Иркутске семь. Суммарно в них будет 418 аппаратов. График закупок уже составлен. Первая техника придет только в мае. Поэтому сейчас решили комплектовать стационары оборудованием из других лечебных учреждений области.

 Николай КОРНИЛОВ, И.О. ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

176 аппаратов с графиком поставки от мая до июня месяца. 56 аппаратов ИВЛ с графиком с середины мая до начала июля. И по мере поступления мы будем их возвращать в те учреждения, откуда были взяты для оказания этих неотложных мероприятий.

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