Ангарчанин Максим Сигалаев очень нуждается в помощи неравнодушных людей

Все началось с обычной простуды, но его борьба с болезнью длится уже 6 лет. У ангарчанина Максима Сигалаева случилось осложнение после пересадки костного мозга. Для победы в битве за жизнь ему нужна наша помощь. Одна упаковка необходимого лекарства стоит 220 тысяч рублей.

В 2013 году Максим заболел обычной энтеровирусной инфекцией. Но температура не спадала целый год. Оказалось, увеличилась селезенка, орган пришлось удалить. В онкодиспансере подозрение на рак не подтвердили. Максим снова пошел в школу. Но сразу начались тяжелые инфекции. Левый глаз перестал видеть. Мальчика отправили в Москву. Там в 2016 поставили диагноз: четвертая стадия лимфомы Ходжкина. На лечение отправили в Иркутск. Курсы химио- и лучевой терапии помогли одолеть рак.

Елена СИГАЛАЕВА, МАМА МАКСИМА: Но врач-гематолог сказал, что вот эти поражения, которые у вас происходили за все это время, они не относят к этому заболеванию. И чем мы еще больны, они, к сожалению, не могут определить. Мы сдаем секвенирование в Москве, через полгода пришли первые результаты, это мутации. Это генетика, врожденная генетика.

Чтобы справиться с генетическим заболеванием, Максим с мамой отправились в Германию во Фрайбург. Там в 2017 году поставили точный диагноз — лимфогистиоцитоз. В институте детской онкологии имени Раисы Горбачевой в Санкт-Петербурге Максиму год искали донора. 7 декабря 2018-го провели пересадку костного мозга. Она прошла успешно, но спустя 100 дней началось осложнение. РТПХ — трансплантат против хозяина. Это конфликт собственных клеток с пересаженными. У Максима начали отмирать ткани печени, губ, рук, лица, слизистой. Чтобы остановить процесс, подростку необходим препарат Джакави. Одной такой упаковки хватает на 56 дней. А стоит она 220 тысяч рублей. Сейчас у семьи осталось всего 13 таблеток. Без Джакави клетки продолжат отмирать.

Максим СИГАЛАЕВ: Я кушать начал, до этого вообще ничего есть не мог. И кожа тоже лучше, потому что до этого прямо корки были на пальцах. А сейчас вот, что осталось. Видите, кожа как бы облазит.

Несмотря на 6 тяжелых лет, Максим и его мама не отчаиваются. Мальчик увлеченно изучает военную авиацию, обожает компьютерные игры и успешно учит японский язык.

Максим СИГАЛАЕВ: Мне с детства нравилась архитектура, самураи и так далее. Я решил посмотреть путевки в Японию, а поскольку туры все ну такие, хотелось бы самому. А чтобы съездить самому, нужно знать язык. За лето я выучил обе азбуки, в Японии же две азбуки и иероглифика. Елена СИГАЛАЕВА, МАМА МАКСИМА: Он с детства такой очень жизнерадостный ребенок. Мы даже когда лежали в онкологии, называли его врачи мальчик-солнышко. Потому что он всегда улыбался, у него всегда было хорошо, как бы там ни было ему плохо. Он очень общительный, хотя сейчас мы, к сожалению, изолированы, вообще изолированы.

Макс мечтает отправиться в путешествие по Японии. А стать хочет инженером-конструктором. Помочь его мечтам исполниться можете и вы. Для этого отправьте смс на номер 7715 с текстом 2323. Через пробел укажите сумму пожертвования.

Агния МАЛКОВА, ЮРИСТ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ «СТЕЛЛАРИУМ»: Он может пить этот препарат от трех месяцев до года, до полутора. Каждые полтора месяца по 220 тысяч возьми и выложи. Естественно, мы будем стараться найти возможность закупить там, где подешевле.

Также легко отправить деньги через сайт Стеллариум.рф. На главной странице вы увидите историю Максима и кнопку «пожертвовать». На все вопросы круглосуточно отвечают по номеру 665-320.

Банковские реквизиты:

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Р. сч 407 038 103 000 000 000 41

Иркутское региональное отделение Международной общественной организации инвалидов «Стеллариум». Благотворительный взнос на лечение Максима Сигалаева.